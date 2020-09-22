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Абхазия Информ

СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Новости Четверг, 08 октября 2020 20:10
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СООБЩЕНИЕ ПРЕСС-СЛУЖБЫ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ

Сухум. 8 октября 2020. Абхазия-Информ. В СМИ опубликованы два интервью ветеранов войны по сложившейся ситуации между Государственным внебюджетным Фондом инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и общественными организациями – ассоциациями инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.

Эту проблему ветераны обсуждали накануне на встрече с Премьер-министром Абхазии А. Анквабом. Содержание встречи у Премьер-министра комментировать нет смысла. Премьер-министр действительно уверен, что лучше самих ветеранов вряд ли кто-либо сможет разобраться во взаимных претензиях региональных общественных организаций и Фонда.

Однако, исходя из сделанных в интервью заявлений возникла необходимость разъяснить существенные моменты, относящиеся к Государственному внебюджетному Фонду инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.

Внебюджетный Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. был создан Указом Президента Республики Абхазия С. В. Багапша 29 октября 2010 г. (УП-358) как государственное учреждение в структуре Кабинета министров Республики Абхазия. 

Во исполнение Указа Президента РА, 28 февраля 2011 г. Кабинет Министров Республики Абхазия принимает Постановление №24 «Об утверждении «Положения о Государственном внебюджетном Фонде инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов», которым определялось, что кандидатура на должность председателя Государственного Фонда вносилась на утверждение Кабинетом Министров Республики Абхазия.

В развитие Указа Президента Республики Абхазия Р. Д. Хаджимба №284 от 28 октября 2019 г., Кабинет Министров Республики Абхазия 20 ноября 2019 г. принял Постановление №169 «О мерах по реорганизации государственных внебюджетных фондов Республики Абхазия», в соответствии с которым Государственный внебюджетный Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов реорганизован в Государственное учреждение Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия «Государственный внебюджетный Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов».

После президентских выборов 2020 г., в связи с созданием новой структуры Правительства Республики Абхазия, разделения Министерства здравоохранения и социального обеспечения Республики Абхазия на два министерства, Государственный внебюджетный Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов был включен в структуру Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия.

В соответствии с этой реорганизацией, 10 августа 2020 г. Постановлением Кабинета Министров Республики Абхазия №92 было утверждено «Положение о мерах социальной поддержки инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. и порядке их реализации Государственным учреждением Министерства социального обеспечения и демографической политики Республики Абхазия «Государственный внебюджетный Фонд инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов».

Все эти нормативные правовые акты находятся в открытом доступе. Каждый желающий может лично ознакомиться с их полным содержанием и убедиться в том, что вопросы кадровых назначений в Фонде и утверждения или внесения изменений в его Положение относятся к исключительной компетенции государства со дня основания Фонда.

В своем интервью ветеран войны Р. Смыр утверждает: «Было хорошее распоряжение фонда, что его поступления контролируются региональными ассоциациями, председатель фонда избирается голосованием всех региональных ассоциаций и представляется кабинету министров для утверждения. Эти положения должны вернуться. Региональные ассоциации во всех районах проведут собрания в течение месяца, потом они соберутся здесь и сами должны решить вопрос назначения руководства фонда…»

Мы не знаем, кто ввел в заблуждение ветерана Р. Смыр, однако никогда не существовало ни одного документа, предписывающего решать эти вопросы с «ведома региональных ассоциаций», поскольку ассоциации, в отличие от Фонда, – общественные организации. Такое положение сохраняется и сегодня.

Всегда готовы обсуждать с уважаемыми ветеранами вопросы улучшения деятельности Государственного фонда, насущные проблемы социального обеспечения инвалидов войны, в том числе справедливости подходов к решению таких вопросов и качества оказываемой им медицинской и другой помощи, работу региональных подразделений Фонда.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Четверг, 08 октября 2020 20:16

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