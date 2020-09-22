ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕННО ВВЕЗЕННОГО «БМВ» ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Так, в сентябре 2018 г. через таможенный пост МАПП Адлер Сочинской таможни из Республики Абхазия в Российскую Федерацию гражданином Абхазии был временно ввезен автомобиль «BMW-550» с абхазскими номерами для личного пользования. Срок временного воза был установлен до декабря 2018 года.

По истечению срока временного ввоза данный автомобиль, ввезенный на таможенную территорию ЕАЭС с полным условным освобождением от уплаты таможенных платежей, не был вывезен. При этом под иные таможенные процедуры транспортное средство не помещалось, таможенные платежи не уплачивались, что свидетельствует о нарушении сроков временного ввоза с целью необоснованного использования автомобиля без уплаты таможенных платежей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было также установлено, что в нарушение норм таможенного законодательства владелец автомобиля на территории г. Сочи передал его иному лицу с целью продажи. В марте 2020 года автомобиль марки «BMW 550» был обнаружен в г. Сочи, изъят и помещен на стоянку изъятых, арестованных товаров и транспортных средств.

Таким образом, гражданин, являясь ответственным за использование иностранного автомобиля, ввел в заблуждение таможенный орган относительно цели его ввоза, что повлекло необоснованное получение льготы по уплате таможенных платежей. В установленный законом срок автомобиль с таможенной территории ЕАЭС вывезен не был и в нарушение норм таможенного законодательства передан в пользование и распоряжение иному лицу.

Сумма уклонения от уплаты таможенных платежей составила 2 206 551 рублей. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты) таможенных платежей, взимаемых с физического лица, совершенное в крупном размере).

Об этом сообщает сайт Сочинской таможни.