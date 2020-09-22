АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПОДДЕРЖАЛА ПРОВЕДЕНИЕ 6-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

«Это шестой фестиваль и это первый год, когда совместно проходит мероприятие с городом Сухумом. Наверно, это совершенно не случайно, потому что многие герои Искандера жили в этом городе. Литературная карта Искандера, которую мы могли наблюдать, проходила по этим местам. И может быть, когда-нибудь, она станет частью литературного познавательного маршрута, - сказала представитель Международного фонда в Абхазии Эльвира Арсалия. – Хочу Беслан Федорович, огромное вам спасибо. Совершенно в какие-то короткие сроки стала возможной наша встреча здесь. Спасибо за тот порыв, за то особенное отношение к этому мероприятию. Думаю, сегодняшний день будет очень важным днем для фонда и фестиваля, и впереди ждут большие интересные дела».

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поблагодарил организаторов фестиваля за проводимую работу и отметил, что Администрация города будет и впредь поддерживать инициативы фонда Фазиля Искандера.

«Все мы знаем, какой вклад внес Фазиль Абдулович в развитие культуры нашей страны, нашего народа, и не только абхазского, но и российского. По его произведениям снимают фильмы, ставят пьесы, его читают на многих языках. Через его перо, через его искусство Абхазия получила свое творческое признание», - сказал Беслан Эшба, выступая на церемонии подписания соглашения.

Администрация Сухума и Международный фонд культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместное осуществление проектов и программ, представляющих взаимный интерес, объединение усилий по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия города Сухум, содействие духовному воспитанию, приобщению к идеям гуманизма, культуры и общечеловеческим ценностям жителей и гостей столицы Абхазии на основе творческого наследия Ф. Искандера.

Об этом сообщает сайт столичной Администрации.