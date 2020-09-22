 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭТО УЖЕ СМЕШНО!
октября 06 2020

ЭТО УЖЕ СМЕШНО!

Надежда Венедиктова: Отвечаю лично Наире Амалыиа, которая давно и с придыханием прессует гражданское общество в…
СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, ПОВЛИЯЛО БЫ ПОЗИТИВНО НА ИМИДЖ СТРАНЫ
октября 03 2020
СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, ПОВЛИЯЛО БЫ ПОЗИТИВНО НА ИМИДЖ СТРАНЫ
ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?
сентября 28 2020
ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?

В мире

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020

РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Власти Москвы попросили работодателей перевести на удаленную работу 30% сотрудников с…
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ
сентября 27 2020
АЗЕРБАЙДЖАН И АРМЕНИЯ ОБВИНИЛИ ДРУГ ДРУГА В НАЧАЛЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПОДДЕРЖАЛА ПРОВЕДЕНИЕ 6-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

Новости Пятница, 09 октября 2020 12:18
Оцените материал
(0 голосов)
АДМИНИСТРАЦИЯ СУХУМА ПОДДЕРЖАЛА ПРОВЕДЕНИЕ 6-ГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ КУЛЬТУРЫ ФАЗИЛЯ ИСКАНДЕРА «СТОЯНКА ЧЕЛОВЕКА»

Сухум. 9 октября 2020. Абхазия-Информ. 6-ой Международный фестиваль культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» впервые прошел совместно с Администрацией Сухума.

«Это шестой фестиваль и это первый год, когда совместно проходит мероприятие с городом Сухумом. Наверно, это совершенно не случайно, потому что многие герои Искандера жили в этом городе. Литературная карта Искандера, которую мы могли наблюдать, проходила по этим местам. И может быть, когда-нибудь, она станет частью литературного познавательного маршрута, - сказала представитель Международного фонда в Абхазии Эльвира Арсалия. – Хочу Беслан Федорович, огромное вам спасибо. Совершенно в какие-то короткие сроки стала возможной наша встреча здесь. Спасибо за тот порыв, за то особенное отношение к этому мероприятию. Думаю, сегодняшний день будет очень важным днем для фонда и фестиваля, и впереди ждут большие интересные дела».

Глава Администрации Сухума Беслан Эшба поблагодарил организаторов фестиваля за проводимую работу и отметил, что Администрация города будет и впредь поддерживать инициативы фонда Фазиля Искандера.

«Все мы знаем, какой вклад внес Фазиль Абдулович в развитие культуры нашей страны, нашего народа, и не только абхазского, но и российского. По его произведениям снимают фильмы, ставят пьесы, его читают на многих языках. Через его перо, через его искусство Абхазия получила свое творческое признание», - сказал Беслан Эшба, выступая на церемонии подписания соглашения.

Администрация Сухума и Международный фонд культуры Фазиля Искандера «Стоянка человека» подписали соглашение о сотрудничестве. Оно предусматривает совместное осуществление проектов и программ, представляющих взаимный интерес, объединение усилий по сохранению и пропаганде историко-культурного наследия города Сухум, содействие духовному воспитанию, приобщению к идеям гуманизма, культуры и общечеловеческим ценностям жителей и гостей столицы Абхазии на основе творческого наследия Ф. Искандера.

Об этом сообщает сайт столичной Администрации.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Пятница, 09 октября 2020 12:21

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « ПРЕСЕЧЕНА ПОПЫТКА НЕЗАКОННОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ВРЕМЕННО ВВЕЗЕННОГО «БМВ» ИЗ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.