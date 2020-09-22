КРИСТИНА ОЗГАН: МЫ СМОЖЕМ ПЕРЕЖИТЬ ЭНЕРГОКРИЗИС, НО ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ И СЛОЖНАЯ РАБОТА ПО НАВЕДЕНИЮ ПОРЯДКА

На совещании в Минэнерго обсуждались два основных вопроса: обеспечение бесперебойной поставки электроэнергии на время остановок гидроагрегатов ИнгурГЭС в рамках ремонта и результаты технического аудита энергосистемы в целом.

«Российской стороной определён оператор и предложена техническая схема поставок, которая позволит обеспечить необходимую республике потребность электроэнергии на весь период ремонтных работ. Финансовую сторону вопроса ещё предстоит обсуждить. Но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что в период кризиса Абхазия не останется без света и это самое главное. Формат встречи позволил специалистам РУП «Черноморэнерго» напрямую обсудить механизмы осуществления перетока электроэнергии», – сообщила вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган.

Абхазской стороне передали результаты технического аудита, проведённого в августе текущего года с выводами о техническом состоянии передающих и распределительных сетей, с маршрутизацией решения вопросов по степени важности и приоритетности.

«Нам также удалось предметно проговорить весь перечень обозначенных вопросов. Мы определили первостепенные действия, предусмотрено несколько этапов их решения. Основная задача – устранение высокого уровня аварийности и правильная эксплуатация объектов и передающих сетей энергосистемы. По предварительной оценке, стоимость мероприятий направленных на решение этих проблем, составит порядка 4,7 млрд рублей», – сказала Озган.

По словам вице-премьера, в деятельности РУП «Черномрэнерго» российской стороной отмечена необходимость усилить нормативное регулирования вопросов профилактики и эксплуатации объектов и передающих сетей, диспетчеризации, а также разработать инструкции о действиях ответственных работников в случаях аварийней и нештатных ситуаций.

«Это важное направление в работе Единого абхазского оператора, которое не стоит недооценивать. Обозначенные моменты предстоит доработать и привести в надлежащее состояние. Мы знаем, что контроль и учёт потребляемой электроэнергии всеми категориями потребителей осуществляется не на должном уровне. В целях оптимизации высоких нагрузок и объёмов потребления это вопрос также требует безотлагательного решения», – подчеркнула вице-премьер.

Подводя итоги совещания в Минэнерго РФ, Кристина Озган отметила: «Мы сможем пережить энергокризис, но предстоит большая и сложная работа по наведению порядка. Энергетическая отрасль нуждается в серьезных инвестициях. Это вопрос стратегической безопасности страны, поэтому мы будем прилагать максимум усилий для его решения».

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.