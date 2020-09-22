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Абхазия Информ

ЛАДА С СИГАРЕТНЫМ САЛОНОМ

Новости Пятница, 09 октября 2020 17:50
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ЛАДА С СИГАРЕТНЫМ САЛОНОМ

Сухум. 9 октября 2020. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер (российско-абхазская граница) таможенниками совместно с пограничниками пресечен очередной факт незаконного перемещения табачной продукции из Абхазии в Россию.

В ходе таможенного и пограничного контроля был остановлен автомобиль марки «ВАЗ 21053 ЛАДА» под управлением гражданина Абхазии. Подозрительная машина была направлена на таможенный осмотр с помощью МИДК, по результатам которого была выявлена темная зона, в которой мог перемещаться незадекларированный товар.

В ходе таможенного досмотра в салоне транспортного средства, за спинкой заднего пассажирского сидения были обнаружены прикрепленные скотчем сигареты. Общее количество изъятых сигарет составило 160 пачек (3200 штук). Каждый блок сигарет был упакован в заводскую плёнку. Какая либо маркировка на целлофановой плёнке отсутствовала.

Незаконный товар изъят, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров) и по ст. 16.3 КоАП России (несоблюдение установленных запретов и ограничений).

Прочитано 11 раз Последнее изменение Пятница, 09 октября 2020 17:55

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