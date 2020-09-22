ПРОВЕРКА АПТЕК ВЫЯВИЛА НЕОБОСНОВАННОЕ ЗАВЫШЕНИЕ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ

В результате проверок фактической и закупочной стоимости установлено, что имеет место торговая наценка на некоторые группы медпрепаратов повышенного спроса, в среднем от 18 до 43%.

Сухум. 9 октября 2020. Абхазия-Информ. По поручению премьер-министра Александра Анкваб, Министерство внутренних дел провело выборочную проверку сети сухумских аптек на предмет установления необоснованного завышения цен на медицинские препараты первой необходимости.

Производимые аптеками наценки связаны с повышением закупочных цен в Российской Федерации, из которой осуществляется практически весь объем импорта медпрепаратов.

Однако выявлены некоторые аптеки, в которых завышение цен явно необоснованно с наценкой более чем в 120, 160 %: при закупочной цене на маски медицинские 4 руб. 52 коп. они реализуются по 10 руб., перчатки по закупочной цене 9 руб. 50 коп. продаются в этих аптеках по 25 руб.

Проверки сети аптек на всей территории республики будут проводиться регулярно с целью недопущения необоснованного завышения цен на медикаменты первой необходимости в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции.