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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 2170 ЧЕЛОВЕК

Новости Пятница, 09 октября 2020 19:45
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 2170 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать жителей Абхазии. Ситуация на 9 октября следующая.

За прошедшие сутки протестировано на наличие коронавирусной инфекции 288 человек, у 99 из них диагноз COVID-19 подтвердился. 

На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 155 пациентов, у 138 из них диагноз COVID-19 подтвержден. 

Уменьшилось количество тяжелобольных пациентов до 15 человек, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести. После лечения выписано 3 человека. 

Всего, в Гудаутский госпиталь 9 октября было доставлено 21 человек.     

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2170 человек. Из них 814 выздоровели, 21 летальный случай. От двусторонней полисегментарной пневмонии скончались два человека, которые находились на амбулаторном лечении, и отказывались от госпитализации.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Пятница, 09 октября 2020 19:47

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