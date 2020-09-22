ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 2170 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 9 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать жителей Абхазии. Ситуация на 9 октября следующая.
За прошедшие сутки протестировано на наличие коронавирусной инфекции 288 человек, у 99 из них диагноз COVID-19 подтвердился.
На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 155 пациентов, у 138 из них диагноз COVID-19 подтвержден.
Уменьшилось количество тяжелобольных пациентов до 15 человек, состояние здоровья 35 пациентов – средней степени тяжести. После лечения выписано 3 человека.
Всего, в Гудаутский госпиталь 9 октября было доставлено 21 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2170 человек. Из них 814 выздоровели, 21 летальный случай. От двусторонней полисегментарной пневмонии скончались два человека, которые находились на амбулаторном лечении, и отказывались от госпитализации.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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