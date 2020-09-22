ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 2170 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 9 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать жителей Абхазии. Ситуация на 9 октября следующая.

За прошедшие сутки протестировано на наличие коронавирусной инфекции 288 человек, у 99 из них диагноз COVID-19 подтвердился.

На данный момент на стационарном лечении в Гудаутском ковидном госпитале находятся 155 пациентов, у 138 из них диагноз COVID-19 подтвержден.