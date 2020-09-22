В СУХУМЕ СОЗДАДУТ 50 КОЙКО-МЕСТ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С КОВИДОМ И 10 В ГАЛСКОЙ БОЛЬНИЦЕ

С 15 октября 30 из них появятся в Инфекционной больнице, 20 – в городской клинической больнице.

Сухум. 10 октября2020. Абхазия-Информ. В Сухуме создадут 50 койко-мест для тяжелых больных коронавирусом, пообещал в прямом эфире Абхазского ТВ глава Администрации столицы Беслан Эшба, сообщает Апсадгьыл-инфо.

По словам Эшба, на 9 октября в Сухуме около 800 человек заболели ковидом, 950 находятся на самоизоляции.

По данным Министерства финансов Абхазии, на общие цели по борьбе с коронавиурсом дополнительно из Республиканского бюджета выделено 55 млн рублей.

По словам вице-премьера, министра финансов Владимира Делба, на 9 октября на лечение больных коронавирусом и другие мероприятия связанные с нераспространением коронавируса, потрачено около 200 млн рублей.

10 койко-мест будут организованы в Галской районной больнице.