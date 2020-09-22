В РОССИИ ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ 12 846 ЧЕЛОВЕК. ЭТО МАКСИМУМ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ

Прирост в относительном выражении держится на уровне 1%. Всего, по данным штаба, в стране заразились 1 285 084 человека.

Количество выявленных случаев обновляет максимум второй день подряд, в пятницу штаб сообщал о 12 126 инфицированных за сутки.

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 12 846, это максимум с начала пандемии. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Наименьшее темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), Республике Чувашия (0,4%), Московской и Тульской областях, республиках Тыва, Татарстан Башкортостан и Чукотском АО (по 0,5%).

При этом половина всех выявленных в стране пациентов приходится на 10 регионов с наибольшим числом заболевших. Так, новые 4 105 случаев ( это максимум с 15 мая) выявлены в Москве, 501 в Санкт-Петербурге (такой показатель достигнут впервые с 16 мая), 416 в Московской области, 269 в Ростовской области, 257 в Нижегородской области (в последний раз такие данные были 11 июня).

Среди регионов с наибольшим числом больных также Воронежская, Иркутская, Свердловская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край.

Всего в настоящее время в РФ болеют 246 428 человек. Это максимальное число активных случаев заболевания за все время эпидемии. Предыдущий максимум был достигнут 15 июня - тогда в стране болели 245 580 человек.

Число выздоровевших и умерших

Число выздоровевших россиян за сутки возросло на 6 781, до 1 016 202. По данным штаба, доля вылечившихся вновь сократилась, уменьшившись до 79,1% от общего числа инфицированных.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 306 пациент в Москве, 309 в Ростовской области, 251 в Санкт-Петербурге, 250 в Московской области, 229 в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 197 против 201 днем ранее. Всего с начала эпидемии умерли 22 454 человека.

Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,75%, следует из данных штаба.

За сутки скончались 36 пациентов в Санкт-Петербурге, 30 в Москве, 10 в Ростовской области, девять в Московской области, семь в Ямало-Ненецком АО.

Ситуация в Москве

В общей сложности в столице заразились 325 917 человек.

Число так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, в городе достигло 59 924 - максимума с 14 июля.

При этом, несмотря на подъем заболеваемости, коэффициент распространения коронавируса в Москве в субботу резко снизился - с 1,15 до 1,04. В последний раз на таком уровне показатель находился еще в середине сентября, когда в городе выявляли 700-800 заразившихся в день. Это может свидетельствовать о том, что развитие эпидемического процесса в столице замедляется.

Мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу вечером заявил, что следующая неделя станет "во многом решающей" в ситуации с коронавирусом. По его словам, если удастся обеспечить строгое выполнение существующих ограничений, появится шанс стабилизировать ситуацию без "крайне нежелательных" мер. Он подчеркнул, что московские власти по экономическим соображениям не хотят ничего закрывать из-за эпидемии.