Сухум. 10 октября 2020. Абхазия-Информ. В целях разработки поправок к Конституции Республики Абхазия, направленных на реформирование системы государственной власти и управления Указом президента Абхазии Аслана Бжания создана Комиссия по конституционной реформе.

В составе Комиссии:

Акаба Н.Н. – председатель правления Ассоциации женщин Абхазии, руководитель Комиссии;