СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ
Сухум. 10 октября 2020. Абхазия-Информ. В целях разработки поправок к Конституции Республики Абхазия, направленных на реформирование системы государственной власти и управления Указом президента Абхазии Аслана Бжания создана Комиссия по конституционной реформе.
В составе Комиссии:
Акаба Н.Н. – председатель правления Ассоциации женщин Абхазии, руководитель Комиссии;
Аппба А.Ш. – юрист;
Бутба С.Р. – кандидат юридических наук, заместитель руководителя Администрации президента Республики Абхазия;
Габния В.В. – общественный деятель;
Габния Г.Г. – заместитель секретаря Совета безопасности Республики Абхазия; Гезердава С.И. – юрист Центра гуманитарных программ;
Джинджолия К.К. – судья Арбитражного суда Республики Абхазия;
Инал-ипа А.Ш. – исполнительный директор Центра гуманитарных программ; Кецба Т.И. – старший преподаватель Абхазского государственного университета; Папаскири О.В. – начальник юридического управления Национального банка Республики Абхазия;
Пилия Д.Э. – кандидат юридических наук, судья Конституционного суда Республики Абхазия;
Смыр С.М. – кандидат юридических наук, декан юридического факультета Абхазского государственного университета;
Тания А.Г. – эксперт, историк;
Табагуа Б.И. – депутат Народного Собрания-Парламента Республики Абхазия (по согласованию).
Тхагушев А.А. – руководитель Общественной организации «Инва-содействие»; Хутаба Д.В. – кандидат юридических наук, старший преподаватель Абхазского государственного университета;
Шакрыл А.Г. – Уполномоченный по правам человека в Республике Абхазия.
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