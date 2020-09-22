СЕГОДНЯ В ГУДАУТСКИЙ КОВИД-ГОСПИТАЛЬ ДОСТАВИЛИ 23 ПАЦИЕНТА
Сухум. 10 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать жителей Абхазии. Ситуация на 10 октября следующая.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 230 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 87 из них.
На данный момент в Гудаутском ЦРБ находятся 163 человека, из них подтвержденных на COVID-19 158 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, средней степени тяжести - 29 , выписано 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2257 человек. Выздоровели 829 человек, 21 летальный случай.
Всего, в Гудаутский госпиталь 10 октября было доставлено 23 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Последнее от
- АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
- СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕФОРМЕ
- В РОССИИ ЗА СУТКИ КОРОНАВИРУСОМ ЗАРАЗИЛИСЬ 12 846 ЧЕЛОВЕК. ЭТО МАКСИМУМ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ
- В СУХУМЕ СОЗДАДУТ 50 КОЙКО-МЕСТ ДЛЯ БОЛЬНЫХ С КОВИДОМ И 10 В ГАЛСКОЙ БОЛЬНИЦЕ
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 2170 ЧЕЛОВЕК