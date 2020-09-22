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Абхазия Информ

СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА: НЕМНОГО СТРАШНО, НО ЭТО НАША ПРОФЕССИЯ

Новости Понедельник, 12 октября 2020 13:42
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СТУДЕНТЫ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА: НЕМНОГО СТРАШНО, НО ЭТО НАША ПРОФЕССИЯ

Сухум. 12 октября 2020. Абхазия-Информ. 37 студентов Сухумского медицинского колледжа работают в Гудаутском ковидгоспитале. Об этом в эфире АТ сказала директор колледжа Нато Тарба.

Дежурства студентов в Гудауте начались с 1 октября, первая группа из 5 человек работала в т.н. «красной зоне». 9 октября на работу в госпиталь заступила вторая, с 10 октября направилась третья группа.

Будущие медики дежурят посуточно не только в «красной зоне», но и распределены по другим отделениям больницы. После работы в Гудаутской больнице волонтеры-студенты уходят на самоизоляцию.

Студентка медколледжа Ирина Дергачева: «Конечно, когда я решила пойти работать в ковидгоспиталь мои родители вначале очень переживали. Я не боюсь, понимая, что это наша работа. Делаю все, что нам говорят опытные врачи».

Студентка Настасья Когония: «Мне пришлось уговаривать своих родителей. Это моя будущая профессия медика. Немного страшно, но что делать это наша профессия».

Камила Саркисян: «Вначале мне было страшно, но потом я спросила у моей бабушки разрешения, и моя сестра тоже учится в медколледже, и она тоже едет на дежурства, и мы вместе решил помогать».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Понедельник, 12 октября 2020 13:59

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