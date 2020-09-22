СОТРУДНИКИ МЧС ЗАСТУПИЛИ НА ДЕЖУРСТВО В ГУДАУТСКИЙ КОВИД-ГОСПИТАЛЬ
Сухум. 12 октября 2020. Абхазия-Информ. Министр по ЧС Абхазии Лев Квициния провел рабочее совещание с сотрудниками медицинского управления ведомства
Главной темой встречи стала инициатива руководства МЧС по вопросу несения посуточного дежурства в Гудаутском госпитале. Такая необходимость возникла в связи с острой нехваткой медперсонала в системе здравоохранения Абхазии. Первая бригада медиков МЧС Абхазии заступила на дежурство уже сегодня. В их обязанности входит оказание экстренной доврачебной помощи и перевозка больных подтвержденных на COVID-19 диагнозом.
Ранее, в рамках мероприятий по предупреждению распространения коронавируса в Абхазии, подразделения медицинского управления МЧС республики совместно с ЦРБ города Гагра обеспечивали контроль перехода местных и иностранных граждан через государственную границу Республики Абхазия с Российской Федерацией. Помимо этого сотрудниками ведомства проводится систематическое обеззараживание многоквартирных домов и государственных объектов республики.
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