СОТРУДНИКИ МЧС ЗАСТУПИЛИ НА ДЕЖУРСТВО В ГУДАУТСКИЙ КОВИД-ГОСПИТАЛЬ

Сухум. 12 октября 2020. Абхазия-Информ. Министр по ЧС Абхазии Лев Квициния провел рабочее совещание с сотрудниками медицинского управления ведомства

Главной темой встречи стала инициатива руководства МЧС по вопросу несения посуточного дежурства в Гудаутском госпитале. Такая необходимость возникла в связи с острой нехваткой медперсонала в системе здравоохранения Абхазии. Первая бригада медиков МЧС Абхазии заступила на дежурство уже сегодня. В их обязанности входит оказание экстренной доврачебной помощи и перевозка больных подтвержденных на COVID-19 диагнозом.