НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С БЕНЗОБАКОМ-ТАЙНИКОМ

Сухум. 12 октября 2020. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного и пограничного контроля был задержан автомобиль марки «CITROEN XSARA PICASSO». По результатам таможенного осмотра транспортного средства с использованием МИДК была выявлена темная неоднородная зона, не относящаяся к конструкции машины.

В ходе таможенного досмотра в салоне минивэна, после демонтажа задних пассажирских сидений, металлической крышки под ними, в полу под обшивкой была обнаружена скрытая ниша, предназначенная для топливного бака. В ней были спрятаны десятки блоков сигарет. В качестве топливного бака использовалась сваренная из металла колба, которая заполнялась бензином.

В нише-тайнике таможенники нашли 750 пачек (15 000 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS» и «OMEGA AQUA BLUE» с абхазскими акцизными марками.

Водитель автомобиля, 20 летний житель Абхазии пояснил, что перемещаемые им товары он перевозил с целью продажи в России. Он рассказал, что сам заранее переоборудовал автомобиль под перевозку сигарет, вырезав болгаркой отверстие в переделанном бензобаке.

Незаконный товар и автомобиль изъяты, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Об этом сообщает сайт Сочинской таможни.