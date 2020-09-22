НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С БЕНЗОБАКОМ-ТАЙНИКОМ
Сухум. 12 октября 2020. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного и пограничного контроля был задержан автомобиль марки «CITROEN XSARA PICASSO». По результатам таможенного осмотра транспортного средства с использованием МИДК была выявлена темная неоднородная зона, не относящаяся к конструкции машины.
В ходе таможенного досмотра в салоне минивэна, после демонтажа задних пассажирских сидений, металлической крышки под ними, в полу под обшивкой была обнаружена скрытая ниша, предназначенная для топливного бака. В ней были спрятаны десятки блоков сигарет. В качестве топливного бака использовалась сваренная из металла колба, которая заполнялась бензином.
В нише-тайнике таможенники нашли 750 пачек (15 000 штук) сигарет «BUSINESS ROYALS» и «OMEGA AQUA BLUE» с абхазскими акцизными марками.
Водитель автомобиля, 20 летний житель Абхазии пояснил, что перемещаемые им товары он перевозил с целью продажи в России. Он рассказал, что сам заранее переоборудовал автомобиль под перевозку сигарет, вырезав болгаркой отверстие в переделанном бензобаке.
Незаконный товар и автомобиль изъяты, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.
Об этом сообщает сайт Сочинской таможни.
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