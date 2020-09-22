МЭР СУХУМА ВВЕЛ КАРАНТИН В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Сухум. 12 октября 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба подписал распоряжение об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в управлении социального обеспечения Администрации города Сухум. Карантин введен в связи с ростом числа зараженных коронавирусной инфекцией COVID-19, угрозой распространения заболевания среди работников управления социального обеспечения, а также в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача столицы Аллы Беляевой.

Работники управления социального обеспечения Администрации освобождены от обязанности присутствовать на рабочем месте с 12 по 26 октября 2020 года.

В связи с этим приостановлен личный прием граждан в управлении социального обеспечения до 26 октября 2020 года.



Об этом сообщает сайт столицы.