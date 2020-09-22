ДВЕ СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ НА КАРАНТИН

Сухум. 12 октября 2020. Абхазия-Информ. В Управлении образования состоялось совещание директоров общеобразовательных учреждений города с главой Администрации Сухума Бесланом Эшба. На повестке дня стоял вопрос продолжения работы школ в условиях сохранения рисков распространения коронавирусной инфекции.

В ходе обсуждения сложившейся ситуации было принято решение с 13 октября 2020 года закрыть на двухнедельный карантин среднюю школу №2 им. А.С. Пушкина и Горскую среднюю школу №10 им. Н.А. Лакоба.