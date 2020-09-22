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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 2343 ЧЕЛОВЕК

Новости Понедельник, 12 октября 2020 21:15
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 2343 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 12 октября 2020. Абхазия-Информ.Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать жителей Абхазии. Ситуация на 12 октября следующая.

За прошедшие два дня  тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 285  человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 86 из них.

На данный момент в Гудаутском ЦРБ находятся 173 человека, из них подтвержденных на COVID-19 158 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, средней степени тяжести - 34 , выписано 25 пациентов.  

11 октября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка, 1944 года рождения, поступившая в Гудаутскую ЦРБ 10  октября. Несмотря на  проводимую терапию, 11 октября женщина скончалась от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. 

11 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид положительный пациент, 1969 года рождения, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 10 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней полисегментарной  пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, утром 11 октября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания.  

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2343 человек. Выздоровели 854 человек, 23 летальных случая. 

Всего, в Гудаутский госпиталь за два дня было доставлено 37 человек. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Понедельник, 12 октября 2020 21:27

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