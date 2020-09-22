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Абхазия Информ

ОН БЫЛ ДОСТОЙНЫМ СЫНОМ СВОЕГО НАРОДА

Новости Вторник, 13 октября 2020 11:24
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ОН БЫЛ ДОСТОЙНЫМ СЫНОМ СВОЕГО НАРОДА

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Ушел из жизни Тарас Миронович Шамба, известный абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономическогог университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа, неофициальный «Народный президент Абхазии».

Тарас Миронович Шамба  родился в Сухуме 29 июля 1938  года.

В 1963 году окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ). 

Трудовую жизнь начал следователем прокуратуры Сухума, работал инструктором Абхазского обкома КПСС. В 1971 окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1975 – Академию общественных наук при ЦК КПСС.

В 1975 защитил кандидатскую диссертацию, в 1985 – докторскую.

С 1987 – профессор АОН при ЦК КПСС. Специалист в сфере теории и практики государства, демократии и правопорядка, национально-государственного устройства и предпринимательского права, автор более 300 публикаций на эти темы. Автор более 75 книг и статей, разработчик текста проекта Конституции Республики Абхазия, инициатор проведения первых всенародных альтернативных выборов президента Республики Абхазия.

С ноября 2002 по июль 2008 – первый проректор Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ), с 2008 – советник ректора РГТЭУ.

Тарас Шамба является действительным членом (академиком) восьми общественных академий,  в том числе Международной академии информации,   Международной французской платоновской академии наук и искусства, Адыгейской международной академии наук, Международной академии духовного единства народов мира и других.

Почетный адвокат и заслуженный юрист РФ.

В 1989 – 1991 – народный депутат СССР.

С 1992 по 2017 годы – президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа.

Тарас Миронович был достойным сыном своего народа и внес огромный вклад в развитие национально-освободительного движения.

Автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства.

Лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа

В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом «Ахьдз-Апша» I степени «за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд».

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 13 октября 2020 11:27

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