ОН БЫЛ ДОСТОЙНЫМ СЫНОМ СВОЕГО НАРОДА
Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Ушел из жизни Тарас Миронович Шамба, известный абхазский и российский общественно-политический деятель, доктор юридических наук, проректор Российского государственного торгово-экономическогог университета, сопредседатель Российского конгресса народов Кавказа, неофициальный «Народный президент Абхазии».
Тарас Миронович Шамба родился в Сухуме 29 июля 1938 года.
В 1963 году окончил юридический факультет Московского государственного университета (МГУ).
Трудовую жизнь начал следователем прокуратуры Сухума, работал инструктором Абхазского обкома КПСС. В 1971 окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, в 1975 – Академию общественных наук при ЦК КПСС.
В 1975 защитил кандидатскую диссертацию, в 1985 – докторскую.
С 1987 – профессор АОН при ЦК КПСС. Специалист в сфере теории и практики государства, демократии и правопорядка, национально-государственного устройства и предпринимательского права, автор более 300 публикаций на эти темы. Автор более 75 книг и статей, разработчик текста проекта Конституции Республики Абхазия, инициатор проведения первых всенародных альтернативных выборов президента Республики Абхазия.
С ноября 2002 по июль 2008 – первый проректор Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ), с 2008 – советник ректора РГТЭУ.
Тарас Шамба является действительным членом (академиком) восьми общественных академий, в том числе Международной академии информации, Международной французской платоновской академии наук и искусства, Адыгейской международной академии наук, Международной академии духовного единства народов мира и других.
Почетный адвокат и заслуженный юрист РФ.
В 1989 – 1991 – народный депутат СССР.
С 1992 по 2017 годы – президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа.
Тарас Миронович был достойным сыном своего народа и внес огромный вклад в развитие национально-освободительного движения.
Автор более 300 научных публикаций по проблемам государственности, демократии, законности, правопорядка, национально-государственного устройства.
Лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа
В 2018 году был награжден президентом Абхазии орденом «Ахьдз-Апша» I степени «за значительный вклад в развитие Абхазской государственности, большие заслуги в укреплении связей между народами Кавказа и многолетний труд».
Последнее от
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 2343 ЧЕЛОВЕК
- ДВЕ СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ НА КАРАНТИН
- МЭР СУХУМА ВВЕЛ КАРАНТИН В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
- НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАН АВТОМОБИЛЬ С БЕНЗОБАКОМ-ТАЙНИКОМ
- СОТРУДНИКИ МЧС ЗАСТУПИЛИ НА ДЕЖУРСТВО В ГУДАУТСКИЙ КОВИД-ГОСПИТАЛЬ