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Абхазия Информ

МОСКОВСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОФГРАФА В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ

Новости Вторник, 13 октября 2020 12:06
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МОСКОВСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОФГРАФА В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. В Гудаутский ковидный центр приехали российские специалисты, которые займутся диагностикой недавно установленного компьютерного томографа. С инженерами встретился министр здравоохранения Тамаз Цахнакия, которому московские специалисты представили план технических работ.

«Московские инженеры приехали из центра диагностики оборудования и после установления причины неполадки, будут ее устранять. Компьютерный томограф очень хороший, и надеюсь, неполадки будут исправлены в ближайшее время», - подчеркнул Тамаз Цахнакия.

На данный момент в Гудаусткой ЦРБ проводятся работы по установке централизованной системы подачи кислорода, которые будут завершены ближе к 25 октября. Тамаз Цахнакия отметил, что новая система гораздо удобнее и практичнее, и позволит медперсоналу работать быстрее, не перетаскивая вручную кислородные баллоны по больнице.

Министр также проверил работу пищеблока Гудаутского ковидного центра. По словам сотрудников, перебоев с доставкой продуктов питания нет, пациенты обеспечены трехразовым питанием. На следующей неделе в пищеблок будут доставлены приобретенные Минздравом дополнительные морозильники и холодильники.


Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 13 октября 2020 12:16

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