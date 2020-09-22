АСЛАН БЖАНИЯ ВЫРАЗИЛ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ В СВЯЗИ СО СМЕРТЬЮ Т. М. ШАМБА
Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания выразил соболезнования родным и близким известного государственного и общественного деятеля, кавалера ордена «Ахьӡ-Аҧша» I степени Тараса Мироновича Шамба в связи с его смертью. В телеграмме соболезнования отмечается:
«Выражаю глубокие соболезнования родным и близким по случаю кончины известного государственного деятеля, большого патриота Абхазии, кавалера ордена «Ахьӡ-Аҧша» I степени Тараса Мироновича Шамба.
Уход из жизни человека, который всю свою жизнь посвятил служению Абхазии, является большой утратой для нашего народа.
Тарас Миронович был одним из тех, кто участвовал в создании суверенного абхазского государства, укреплял его государственные институты, отстаивал интересы Абхазии на всех уровнях.
Смерть такого замечательного человека с болью отзовется в сердце каждого гражданина Абхазии.
В этот трудный час я выражаю искреннюю поддержку семье Тараса Мироновича, разделяю с родными боль утраты и желаю им крепости духа».
Последнее от
- МОСКОВСКИЕ ИНЖЕНЕРЫ УСТАНАВЛИВАЮТ ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТОМОФГРАФА В ГУДАУТСКОЙ ЦРБ
- ОН БЫЛ ДОСТОЙНЫМ СЫНОМ СВОЕГО НАРОДА
- ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 2343 ЧЕЛОВЕК
- ДВЕ СТОЛИЧНЫЕ ШКОЛЫ ЗАКРЫВАЮТСЯ НА КАРАНТИН
- МЭР СУХУМА ВВЕЛ КАРАНТИН В УПРАВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА