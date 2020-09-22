С 1 НОЯБРЯ ВВОДИТСЯ ОДНОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛ. АИДГЫЛАРА

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. В целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения ремонтно-восстановительных работ городских коммуникаций жилищно-коммунального хозяйства по улице Абазинская в городе Сухум, глава Администрации Беслан Эшба подписал распоряжение организовать временно с 1 ноября 2020 г. одностороннее движение транспортных средств по ул. Аидгылара на участке дороги от ул. Лакоба до ул. Ардзинба (по ходу движения транспортных средств от ул. Лакоба).

С 1 ноября 2020 года движение городского общественного транспорта (автобусов, троллейбусов и маршрутных такси) будет организовано по новому маршруту по улице Аидгылара.

Департаменту по управлению транспортом и организации дорожного движения Администрации города Сухум совместно с Сухумским АТП и Троллейбусным управлением поручено провести необходимые мероприятия по организации движения городского общественного транспорта по новому маршруту по улице Аидгылара.

Об этом сообщает сайт Администрации столицы.