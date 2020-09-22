ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ВВЕЗЁННАЯ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в с. Алахадзы Гагрского района в ряде торговых объектов были проведены оперативно-профилактические мероприятия.

В результате проведённых мероприятий в одном из торговых объектов была обнаружена табачная продукция в количестве 2 600 штук и нагревательные стики в количестве 1 000 штук без маркировки, ввезённые ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.



Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.