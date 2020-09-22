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Абхазия Информ

ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ВВЕЗЁННАЯ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Новости Вторник, 13 октября 2020 14:19
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ТАБАЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ ВВЕЗЁННАЯ С НАРУШЕНИЕМ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Государственного таможенного комитета Республики Абхазия в с. Алахадзы Гагрского района в ряде торговых объектов были проведены оперативно-профилактические мероприятия. 

В результате проведённых мероприятий в одном из торговых объектов была обнаружена табачная продукция в количестве 2 600 штук и нагревательные стики в количестве 1 000 штук без маркировки, ввезённые ранее на таможенную территорию Республики Абхазия с нарушением таможенных правил.  

Материалы по данному административному правонарушению переданы по подследственности в отдел дознания и таможенных расследований Государственного таможенного комитета  Республики Абхазия.

Об этом сообщает сайт ГТК РА.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Вторник, 13 октября 2020 14:22

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