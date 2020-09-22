С 15 ОКТЯБРЯ В АБХАЗИИ ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

На основании решения Координационного штаба по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19 от 12 октября 2020 года:

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания подписал Распоряжение «О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 17 сентября 2020 года, № 370-рп «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19».

1. Внести в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 17 сентября 2020 года, № 370-рп «Об установлении отдельных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19» следующие изменения:

1) изложить пункт 1 в следующей редакции:

«1. Запретить на территории Республики Абхазия проведение:

– с 5 октября 2020 года – свадебных и иных массовых торжественных мероприятий;

– с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно – массовых спортивных, развлекательных, зрелищных и выставочных мероприятий»;

2) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Запретить с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно деятельность учреждений культуры (театры, музеи, библиотеки, культурные центры, дома культуры, концертные и выставочные залы)»;

3) дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:

«8.1. Запретить с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно деятельность:

– детских дошкольных учреждений;

– общеобразовательных учреждений;

– образовательных кружков, спортивных, танцевальных, репетиционных залов (секций);

– СПА-салонов, саун, массажных салонов»;

4) дополнить пунктом 10.1 в следующей редакции:

«10.1. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций в период с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно освободить работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1–4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства).

Рекомендовать руководителям коммерческих и некоммерческих организаций в период с 15 октября 2020 года до 24 ноября 2020 года включительно освободить с сохранением заработной платы работников старше 60 лет и работников, имеющих детей дошкольного возраста и школьного возраста (1-4 класс включительно), от выполнения трудовых (служебных) обязанностей (без ущерба для работы, производства)»;

5) дополнить пунктом 10.2 в следующей редакции:

«10.2. Установить с 14 октября 2020 года в центральных и местных органах государственного управления, иных государственных органах, государственных и муниципальных учреждениях, предприятиях и организациях обязательное требование по использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки). Руководителям обеспечить работников средствами индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки) и средствами дезинфекции. Рекомендовать руководителям коммерческих и некоммерческих организаций установить внутренними локальными актами организаций требование по использованию работниками и посетителями средств индивидуальной защиты (медицинские маски и медицинские перчатки)»;

6) дополнить пунктом 10.3 в следующей редакции:

«10.3. Руководителям центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций обеспечить сохранение и выплату в полном объеме заработной платы работникам указанных органов государственного управления, иных государственных органов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций, осуществление трудовой (служебной) обязанности которых временно прекращено в связи с установлением ограничительных мер по защите здоровья населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции COVID-19»;

7) дополнить пунктом 10.4 в следующей редакции:

«10.4. Рекомендовать гражданам при нахождении в общественных местах обязательное использование средств индивидуальной защиты (медицинские маски)»;

8) абзац шестой пункта 11 изложить в следующей редакции:

«– Министерство просвещения и языковой политики Республики Абхазия и администрации г. Сухум и районов – по реализации пункта 8.1 и пункта 9 Распоряжения»;

9) дополнить пункт 11 абзацем 7 в следующей редакции:

«– Руководители центральных и местных органов государственного управления, иных государственных органов, государственных и муниципальных учреждений, предприятий и организаций – по реализации абзаца 1 пункта 10.1, абзаца 1 и 2 пункта 10.2 и пункта 10.3 Распоряжения».

2. Настоящее Распоряжение вступает в силу с даты подписания.

Об этом сообщает сайт главы государства.