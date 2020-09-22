АДМИНИСТРАЦИЯ ГУДАУТСКОГО РАЙОНА ПРОСИТ ГРАЖДАН ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ СВАДЕБ И ПОМИНОК

Тем не менее, люди игнорируют призывы о переносе массовых мероприятий, в районе играют свадьбы, после которых наблюдается рост числа заболевших. На днях в Гудаутском районе сыграли две большие свадьбы.

В районной Администрации с приглашением глав сельских администраций обсудили проблемы возникшие с соблюдением ограничительных мер, действующих с 5 октября в Абхазии из-за роста числа заболевающих коронавирусной инфекцией.

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Администрация Гудаутского района из-за роста коронавирусных больных обращается к гражданам воздержаться от проведения свадеб и поминок. С такой просьбой к людям обратились представители администрации Гудаутского района в специальном репортаже Абхазского ТВ.

На совещании отмечали, что большую ответственность перед обществом несут и тот, кто играет свадьбу в условиях пандемии на 100 и более приглашенных гостей и владельцы банкетных залов, где это торжество происходит.

Главный санитарный врач Гудаутского района Инга Чанба проинформировала участников совещания об обострившейся эпидемиологической ситуации и обратилась к главам администрации учесть сложившуюся обстановку, не относится скептически к ситуации.

«Две свадьбы в Гудауте неделю назад привели к росту числа больных коронавирусом. Необходимо остановить свадьбы. Мы все прекрасно знаем в каких семьях сыграли свадьбы в районе и после этих свадеб 20-25 человек больных. Необходимо учесть ситуацию, необходимы ограничительные меры, соблюдение эпидемправил. Без этого никак невозможно уже», – сказала Чанба.

Она предупредила, что вирус далеко не тот, что был весной.

«Вирус мутировал и принял более агрессивную форму, которая сложнее лечится. Свадьбы можно отложить на более поздний срок до улучшения эпидемобстановки. Такая же ситуация с похоронами, когда сотни людей провожают в последний путь усопшего в условиях пандемии, а затем многолюдные поминки», - констатировала главный врач СЭС Гудаутского района.

Участники совещания полагают, что и поминальные столы также можно перенести или проводить в более камерной обстановке, в узком семейном кругу, не приглашая много людей.

Глава администрации Гудаутского района Баграт Боджгуа считает, что ограничительные меры можно соблюсти с участием не только администрации, СЭС, общественности, но и с подключением правоохранительных структур.

Боджгуа подчеркнул, что директора банкетных залов, нарушающие ограничительные меры в условиях пандемии будут нести административную ответственность.

По мнению представителей общественности, необходимо возложить штраф на владельцев свадебных залов, а деньги перечислить на нужды Гудаутского ковидгоспиталя.