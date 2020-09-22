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Абхазия Информ

ЧЕТЫРЕ ШАГА ОТ НАРУШИТЕЛЯ ЗАКОНА ДО ЧЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Новости Вторник, 13 октября 2020 15:30
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ЧЕТЫРЕ ШАГА ОТ НАРУШИТЕЛЯ ЗАКОНА ДО ЧЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Министерство экономики республики Абхазия предлагает помощь «майнерам» легализации их деятельности.

12 октября вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган подписала приказ, утверждающий Положение о формировании и ведении Реестра электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных для деятельности по добыче криптовалют. Также утверждены формы Реестра и Заявления о включении в Реестр.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РА о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют и приказом Министерства экономики РА, лицам, занимающимся данным видом деятельности следует:

1. Приобрести статус предпринимателя, зарегистрировавшись в установленном законодательством РА порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

2. Встать на учет в налоговом органе, быть зарегистрированным в органе статистики и государственных внебюджетных фондах.

3. В срок не позднее 7 ноября получить в Министерстве экономикивыписку, подтверждающую факт внесения сведений в Реестр.

4. В срок не позднее 21 ноября подать заявление в РУП «Черноморэнерго» о присоединении к электросетям и получить технические условия.

Важно: подключиться к энергосистеме РА необходимо обратившись в производственно-технический отдел РУП «Черноморэнерго» (г. Сухум, ул. Гумистинская, 1, 3-й этаж). Выписка из Реестра электроустановок – обязательное условие для получения у Единого оператора передающих и распределительных сетей Технических условий на подключение. Потребители, уклоняющиеся от процедуры легализации, будут отключены Единым оператором в рамках рейдовых мероприятий.

Для включения в Реестр электроустановок заявителю необходимо представить в Министерство экономики следующие документы:

  • паспорт заявителя (доверенность, в случае если обращается представитель заявителя);
  • свидетельство о государственной регистрации юридического лица (или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);
  • свидетельство о постановке на налоговый учет;
  • Устав (для юридических лиц);
  • заявление по форме, утвержденной Министерством экономики (форму можно скачать на сайте Министерства);
  • данные об электроустановках (наименование производителя и модели, количество единиц, потребляемая мощность каждой единицы).

С целью поддержки граждан, в Министерстве экономики начнет работать «горячая линия».

Сотрудники министерства проконсультируют по вопросам государственной регистрации, постановки на учет в налоговых органах. В рамках работы «горячей линии» предпринимателям также помогут с оформлением деятельности по добыче криптовалют, заполнить заявление о включении в Реестр электроустановок.

Обратиться за консультацией можно в любой удобной форме: по телефону горячей линии +7(940)754-33-33; или по электронной почте – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 13 октября 2020 15:33

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