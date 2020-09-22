ЧЕТЫРЕ ШАГА ОТ НАРУШИТЕЛЯ ЗАКОНА ДО ЧЕСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

12 октября вице-премьер, министр экономики РА Кристина Озган подписала приказ, утверждающий Положение о формировании и ведении Реестра электроустановок (вычислительных машин, вычислительного оборудования), предназначенных для деятельности по добыче криптовалют. Также утверждены формы Реестра и Заявления о включении в Реестр.

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров РА о мерах по регулированию деятельности по добыче криптовалют и приказом Министерства экономики РА, лицам, занимающимся данным видом деятельности следует:

1. Приобрести статус предпринимателя, зарегистрировавшись в установленном законодательством РА порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.

2. Встать на учет в налоговом органе, быть зарегистрированным в органе статистики и государственных внебюджетных фондах.

3. В срок не позднее 7 ноября получить в Министерстве экономикивыписку, подтверждающую факт внесения сведений в Реестр.

4. В срок не позднее 21 ноября подать заявление в РУП «Черноморэнерго» о присоединении к электросетям и получить технические условия.

Важно: подключиться к энергосистеме РА необходимо обратившись в производственно-технический отдел РУП «Черноморэнерго» (г. Сухум, ул. Гумистинская, 1, 3-й этаж). Выписка из Реестра электроустановок – обязательное условие для получения у Единого оператора передающих и распределительных сетей Технических условий на подключение. Потребители, уклоняющиеся от процедуры легализации, будут отключены Единым оператором в рамках рейдовых мероприятий.

Для включения в Реестр электроустановок заявителю необходимо представить в Министерство экономики следующие документы:

паспорт заявителя (доверенность, в случае если обращается представитель заявителя);

свидетельство о государственной регистрации юридического лица (или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя);

свидетельство о постановке на налоговый учет;

Устав (для юридических лиц);

заявление по форме, утвержденной Министерством экономики (форму можно скачать на сайте Министерства);

данные об электроустановках (наименование производителя и модели, количество единиц, потребляемая мощность каждой единицы).

С целью поддержки граждан, в Министерстве экономики начнет работать «горячая линия».

Сотрудники министерства проконсультируют по вопросам государственной регистрации, постановки на учет в налоговых органах. В рамках работы «горячей линии» предпринимателям также помогут с оформлением деятельности по добыче криптовалют, заполнить заявление о включении в Реестр электроустановок.

Обратиться за консультацией можно в любой удобной форме: по телефону горячей линии +7(940)754-33-33; или по электронной почте – Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики РА.