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Абхазия Информ

ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕКОМЕНДУЮТ ДОПОЛНИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Новости Вторник, 13 октября 2020 15:36
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ПАРЛАМЕНТАРИИ РЕКОМЕНДУЮТ ДОПОЛНИТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия выразили обеспокоенность неблагоприятной ситуацией в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории Республики Абхазия  и обратились к Президенту Республики Абхазия Аслану Бжания и Премьер-министру Республики Абхазия Александру  Анкваб.

«Депутаты Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия обеспокоены складывающейся неблагоприятной ситуацией с эпидемией новой коронавирусной инфекции (COVID -19) в Республике Абхазия.

Несмотря на прилагаемые Вами и Кабинетом Министров усилия, прогнозируется  увеличение темпа роста распространения пандемии. При ограниченных средствах диагностики, единственный COVID госпиталь в г. Гудауте работает на пределе возможностей.

10 октября группа депутатов посетила Гудаутский госпиталь. Состоялась  встреча с сотрудниками и приглашенными российскими медиками. Были озвучены насущные проблемы ежедневной работы госпиталя и возможные пути их решения. В процессе обсуждения  неоднократно озвучивалось консолидированное мнение медиков о необходимости усиления ограничительных мер, что, на их взгляд,  должно приостановить рост распространение заболеваемости, а также снизить нагрузку на единственный стационар.

В связи с вышеизложенным, рекомендуем дополнить действующие ограничительные меры, следующими:

1. закрыть на карантин все общеобразовательные и дошкольные учреждения;

2. закрыть на карантин пункты общепита с возможностью работы с доставкой;

3. закрыть на карантин спортивные школы, секции, фитнесс-центры, салоны красоты и парикмахерских;

4. закрыть на карантин музеи, театры и другие учреждения культуры;

5. усилить меры санитарного контроля в общественном транспорте, на продуктовых, вещевых рынках и магазинах;

6. перевести сотрудников государственных и муниципальных учреждений на дистанционный режим работы, за исключением экстренных и специальных служб;

7. ввести обязательный масочный режим в общественных местах по всей республике;

8. усилить санитарно-просветительскую работу посредством СМИ с привлечением представителей всех ветвей власти;

9. усилить контроля за соблюдением ограничительных мер (МВД, СГБ, Администрации районов и г. Сухума).

В целях поддержки национальной системы здравоохранения, просим безотлагательно решить следующие вопросы:

1. обеспечить бесперебойную подачу кислорода (О2) в палатах Гудаутского госпиталя;

2. в кротчайшие сроки наладить компьютерный  томограф в Гудаутском госпитале;

3. обеспечение комплектами белья и мягкого инвентаря;

4. обеспечение СИЗ и дезинфекторами всех медицинские учреждения;

5. погасить задолженности перед учреждениями оказывающих услуги дезинфекции  (в размере 250 тысяч рублей);

6. создать постоянно действующую группу медиков,  работающих посменно в ковидном госпитале;

7. перенести Оперативный штаб по защите населения от коронавируса при Министерстве здравоохранения на базу Гудаутского госпиталя, либо проводить рабочие заседания еженедельно (обязательно).

С целью поддержки  потребителей  финансовых услуг, снижения рисков их финансового благополучия, предлагаем рассмотреть Кабинету Министров следующие меры:

1. приостановить начисление налогов по специальным системам налогообложения (спецналог и патент) на время действия ограничительных мер;

2. отсрочить уплаты налоговых платежей;

3. перенести сроки сдачи бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности организаций, за исключением ИП и бюджетников;

4. продлить срок предоставления отсрочки по уплате таможенных платежей, без взимания процентов за предоставленную отсрочку (таможенная пошлина, сбор НДС);

5. снять запрет на использование пластиковых (пенсионных) карт их держателями в банкоматах Национальной платежной системы «Апра» и в Pos-терминалах.

Национальному Банку Республики Абхазия:

1. Предоставить право кредитным организациям реструктурировать задолженность, не назначать пеню и штрафы по кредитам, при этом не признавать такие кредиты реструктурированными в целях формирования резервов;

2. Не увеличивать резервы по кредитам заемщикам - физическим лицам, в случае ухудшения качества обслуживания долга».

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 13 октября 2020 15:47

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