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Абхазия Информ

ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА СОБОЛЕЗНУЮТ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ТАРАСА МИРОНОВИЧА ШАМБА

Новости Вторник, 13 октября 2020 16:28
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ДЕПУТАТЫ ПАРЛАМЕНТА СОБОЛЕЗНУЮТ РОДНЫМ И БЛИЗКИМ ТАРАСА МИРОНОВИЧА ШАМБА

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Народное Собрание – Парламент Республики Абхазия выражает глубокие соболезнования родным и близким Тараса Мироновича Шамба в связи с его кончиной.

В письме говорится:

"Уход из жизни Тараса Мироновича Шамба – видного общественного и политического деятеля, истинного патриота Абхазии – невосполнимая утрата для всех нас.

Депутат Верховного Совета СССР XII созыва (1989–1991 гг.), президент Всемирного конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, действительный и почетный член многих академий, международных организаций и обществ, человек, внесший большой вклад в развитие образования, автор фундаментальных трудов и учебных пособий в области юриспруденции, политологии, межнациональных отношений – это и многое другое включила в себя наполненная событиями жизнь Тараса Мироновича Шамба.

Преданность делу, энергия, принципиальность, прозорливость, открытость, душевная чуткость, широта интересов и энциклопедические знания Тараса Мироновича, востребованные во многих сферах его насыщенной деятельности, снискали ему непререкаемый авторитет и уважение в Абхазии, в России, во многих странах.

На протяжении всей жизни не жалея своего времени и сил он способствовал продвижению народа Абхазии к свободе и независимости, укреплению позиций родной страны на международной арене. Неоценим его вклад в возрождение исторических связей абхазов с братскими народами, проживающими во всём мире. Невозможно переоценить талант миротворца, личный авторитет и заслуги Тараса Мироновича в деле сохранения мира и стабильности в Абхазии и республиках Кавказа.

Его многогранная деятельность, ставшая примером для молодежи и сплотившая вокруг себя многих искренних единомышленников – часть истории Республики Абхазия.

Светлая память о Тарасе Мироновиче Шамба навсегда останется в сердцах его родных, друзей, коллег, всех, кто его знал и ценил".

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 13 октября 2020 16:33

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