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Абхазия Информ

ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 87 ЧЕЛОВЕК

Новости Вторник, 13 октября 2020 18:17
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ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН ЕЩЕ У 87 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 13 октября следующая.

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 238 человек, диагноз COVID-19 подтвердился у 87 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 175 человек, у 147 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 21 человек, средней степени тяжести 26, выписано 10 пациентов. 

В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 12 человек.

Всего, выздоровевших, включая лечившихся амбулаторно 1087 человек. 

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2430 человек, 23 летальных случая. 

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 13 октября 2020 18:33

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