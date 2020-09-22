ЗАЯВЛЕНИЕ АБХАЗСКОГО НАРОДНОГО ДВИЖЕНИЯ ПО СИТУАЦИИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

Учитывая вышедшую из-под контроля эпидемиологическую ситуацию, недостаточную эффективность и запоздалость предпринимаемых руководством решений, в АНД считают крайне необходимым:

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. По итогам прошедшего сегодня круглого стола Абхазское народное движение сделало заявление о необходимых мерах по защите населения Абхазии от распространения коронавирусной инфекции.

1. Немедленное введение режима чрезвычайного положения на всей территории Республики Абхазия.

2. Кабинету Министров Республики Абхазия в кратчайшие сроки представить в Парламент Республики Абхазия предложения по изменению расходной части Республиканского бюджета и внебюджетных фондов с целью перенаправления финансовых средств на мероприятия по борьбе с коронавирусной инфекцией.

3. В кратчайшие сроки обеспечить меры по расширению возможностей диагностирования населения, в том числе за счет привлечения коммерческих медицинских лабораторий.

4. Кабинету Министров Республики Абхазия разработать и представить план антикризисных мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в стране.

5. Министерству здравоохранения Республики Абхазия в кратчайшие сроки представить широкой общественности актуальный план действий по борьбе с коронавирусной инфекцией с указанием конкретных шагов и ожидаемых результатов.

6. Оперативному штабу по защите населения Республики Абхазия от коронавирусной инфекции своевременно и достоверно информировать население о реальном положении дел и предпринимаемых мерах, направленных на стабилизацию ситуации.