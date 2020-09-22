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Абхазия Информ

МОСКОВСКОЕ АБХАЗСКОЕ ОБЩЕСТВО «АЛАМЫС» СКОРБИТ О БЕЗВРЕМЕННОЙ КОНЧИНЕ Т.М. ШАМБА

Новости Вторник, 13 октября 2020 19:05
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МОСКОВСКОЕ АБХАЗСКОЕ ОБЩЕСТВО «АЛАМЫС» СКОРБИТ О БЕЗВРЕМЕННОЙ КОНЧИНЕ Т.М. ШАМБА

Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Московское абхазское общество «Аламыс» с прискорбием сообщает о безвременной кончине – Шамба Тараса Мироновича.

Тарас Шамба – создатель первого абхазского землячества в Москве, а также в самые трудные годы во время войны в Абхазии международной организации, объединившей для защиты всех абхазов и абазин.

Российский и абхазский общественный и политический деятель, доктор юридических наук, обладавший неофициальным титулом «Народный Президент всех абхазов».

Тарас Шамба борец за независимость Абхазии, посвятивший свою жизнь сохранению мира и стабильности в Абхазии и Республиках Кавказа, беззаветно служивший своему народу.

В нашей памяти Тарас Миронович Шамба навсегда останется ярким примером безграничного патриотизма! 

Приносим свои искренние соболезнования семье, родным, близким и всем землякам Тараса Шамба. Его уход невосполнимая утрата для всего нашего народа.

Да упокоит Господь его душу!

Прощание состоится 15 октября с 12.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, Центральная клиническая больница, ул. Маршала Тимошенко, д. 25.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 13 октября 2020 19:09

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