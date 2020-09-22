МОСКОВСКОЕ АБХАЗСКОЕ ОБЩЕСТВО «АЛАМЫС» СКОРБИТ О БЕЗВРЕМЕННОЙ КОНЧИНЕ Т.М. ШАМБА
Сухум. 13 октября 2020. Абхазия-Информ. Московское абхазское общество «Аламыс» с прискорбием сообщает о безвременной кончине – Шамба Тараса Мироновича.
Тарас Шамба – создатель первого абхазского землячества в Москве, а также в самые трудные годы во время войны в Абхазии международной организации, объединившей для защиты всех абхазов и абазин.
Российский и абхазский общественный и политический деятель, доктор юридических наук, обладавший неофициальным титулом «Народный Президент всех абхазов».
Тарас Шамба борец за независимость Абхазии, посвятивший свою жизнь сохранению мира и стабильности в Абхазии и Республиках Кавказа, беззаветно служивший своему народу.
В нашей памяти Тарас Миронович Шамба навсегда останется ярким примером безграничного патриотизма!
Приносим свои искренние соболезнования семье, родным, близким и всем землякам Тараса Шамба. Его уход невосполнимая утрата для всего нашего народа.
Да упокоит Господь его душу!
Прощание состоится 15 октября с 12.00 до 14.00. Адрес: г. Москва, Центральная клиническая больница, ул. Маршала Тимошенко, д. 25.
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