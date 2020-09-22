В АБХАЗИЮ ДОСТАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ ТУРЦИИ
Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. Гуманитарная помощь от Федерации абхазских культурных центров Турции, адресованная Министерству здравоохранения Абхазии, 13 октября был доставлена в Сухум. Ее стоимость 250-300 тысяч долларов и предназначена она для борьбы с коронавирусной инфекцией.
«Гуманитарный груз будет направлен в Гудаутский ковидный госпиталь и другие больницы республики, где уже подготовлены дополнительные места для размещения и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», – сообщил начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба.
«В составе груза тест-системы, лекарственные препараты, защитные костюмы, маски, аппараты ИВЛ. Такой груз было трудно сформировать и я, как бывший представитель Абхазии в Турции, хорошо это знаю. Это огромная помощь для Абхазии», – сказал председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия.
По его словам, наша диаспора с первого дня хотела провести такую акцию, но ввиду того, что в самой Турецкой Республике ситуация с заболеванием была сложной, собрать груз не удавалось.
«Когда болезнь пошла на спад, по ходатайству нашей диаспоры, и ряда депутатов турецкого Парламента, этнических абхазов, груз был сформирован и благополучно доставлен в Абхазию», – отметил Вадим Харазия.
Глава Госкомитета по репатриации поблагодарил абхазскую диаспору Турции за помощь и выразил надежду на то, что общими усилиями удастся улучшить эпидемиологическую ситуацию в республике.
Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в свою очередь также выразила большую благодарность за неоценимую помощь нашим соотечественникам в Турции.
«Тест-системы дорогостоящие, их очень трудно сейчас достать, так как во всём мире начались новые всплески COVID-19, растет заболеваемость. Из гуманитарного груза СЭС получит тест-системы на 5 тысяч исследований», – отметила Людмила Скорик.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.
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