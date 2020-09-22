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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ДОСТАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ ТУРЦИИ

Новости Среда, 14 октября 2020 14:08
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В АБХАЗИЮ ДОСТАВЛЕН ГУМАНИТАРНЫЙ ГРУЗ ИЗ ТУРЦИИ

Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. Гуманитарная помощь от Федерации абхазских культурных центров Турции, адресованная Министерству здравоохранения Абхазии, 13 октября был доставлена в Сухум. Ее стоимость 250-300 тысяч долларов и предназначена она для борьбы с коронавирусной инфекцией.

«Гуманитарный груз будет направлен в Гудаутский ковидный госпиталь и другие больницы республики, где уже подготовлены дополнительные места для размещения и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией», – сообщил начальник Управления обеспечения лекарственными средствами и медицинскими изделиями Минздрава Ахра Аджба.

«В составе груза тест-системы, лекарственные препараты, защитные костюмы, маски, аппараты ИВЛ. Такой груз было трудно сформировать и я, как бывший представитель Абхазии в Турции, хорошо это знаю. Это огромная помощь для Абхазии», – сказал председатель Госкомитета по репатриации Вадим Харазия.

По его словам, наша диаспора с первого дня хотела провести такую акцию, но ввиду того, что в самой Турецкой Республике ситуация с заболеванием была сложной, собрать груз не удавалось.

«Когда болезнь пошла на спад, по ходатайству нашей диаспоры, и ряда депутатов турецкого Парламента, этнических абхазов, груз был сформирован и благополучно доставлен в Абхазию», – отметил Вадим Харазия.

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Глава Госкомитета по репатриации поблагодарил абхазскую диаспору Турции за помощь и выразил надежду на то, что общими усилиями удастся улучшить эпидемиологическую ситуацию в республике.

Главный государственный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик в свою очередь также выразила большую благодарность за неоценимую помощь нашим соотечественникам в Турции.

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«Тест-системы дорогостоящие, их очень трудно сейчас достать, так как во всём мире начались новые всплески COVID-19, растет заболеваемость. Из гуманитарного груза СЭС получит тест-системы на 5 тысяч исследований», – отметила Людмила Скорик.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Абхазии.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 14 октября 2020 14:18

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