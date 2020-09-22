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Абхазия Информ

В РОССИИ ВЫЯВИЛИ 14 231 СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 ЗА СУТКИ. ЭТО МАКСИМУМ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ

Новости Среда, 14 октября 2020 13:45
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В РОССИИ ВЫЯВИЛИ 14 231 СЛУЧАЙ ЗАРАЖЕНИЯ COVID-19 ЗА СУТКИ. ЭТО МАКСИМУМ С НАЧАЛА ПАНДЕМИИ

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 14 231, это максимум за всю пандемию. Об этом сообщили журналистам в среду в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

1,1%. Общее число заразившихся увеличилось до 1 340 409.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чеченской Республике (0,2%), в Туве и в Чувашии (0,4%).

Новые 4 573 случая выявлены в Москве, 429 - в Московской области, 280 - в Ростовской области, 277 - в Нижегородской области, 216 - в Воронежской области.

Всего в настоящее время в РФ болеют 277 499 человек.

Число выздоровевших россиян, у которых ранее диагностировали коронавирус, за сутки возросло на 7 920, что стало максимальным приростом с 1 августа. 

Всего уже вылечились 1 039 705 пациентов. Доля выздоровевших, по данным штаба, сократилась до 77,5% от общего числа инфицированных.

За сутки выписаны по выздоровлению 1 970 пациентов в Москве, 307 - в Ростовской области, 244 - в Московской области, 234 - в Воронежской области, 203 - в Нижегородской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 239, до 23 205.

Это немного меньше максимального значения, зафиксированного во вторник, когда штаб сообщил о 244 смертях. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) держится на уровне 1,73%.

За сутки скончались 52 пациента в Москве, 9 – в Ростовской области, по 8 – в Воронежской и Московской областях, 7 – в Нижегородской области и 3 – в Республике Бурятия.

Прочитано 12 раз Последнее изменение Среда, 14 октября 2020 13:48

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