СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН Т. М. ШАМБА
Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с кончиной видного абхазского и российского общественно-политического деятеля, доктора юридических наук, сопредседателя Российского конгресса народов Кавказа, почетного профессора АГУ, кавалера орденов «Ахьдз-Апша» I и II степеней Тараса Мироновича Шамба Распоряжением Президента Абхазии Аслана Бжания создана Государственную комиссия под председательством вице-президента Бадры Гунба.
В состав комиссии вошли:
Ахба И.М. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации;
Аламиа Г.Ш. – общественный деятель;
Боджгуа Б.Ф. – и.о. главы администрации Гудаутского района;
Гварамия А.А. – ректор Абхазского государственного университета;
Джапуа З.Д. – президент Академии наук Абхазии;
Джопуа Б.Ц. – первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Республики Абхазия;
Каджая З.Ф. – и.о. руководителя Администрации Президента Республики Абхазия;
Сангулия М.П. – вице-спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;
Сангулия Д.Р. – руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;
Цугба В.М. – общественный деятель;
Чирикба В.А. – директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия;
Эшба Б.Ф. – глава Администрации г. Сухум;
Экзеков М.Х. – председатель Высшего Совета Всемирного Конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа.
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