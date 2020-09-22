 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭТО УЖЕ СМЕШНО!
октября 06 2020

ЭТО УЖЕ СМЕШНО!

Надежда Венедиктова: Отвечаю лично Наире Амалыиа, которая давно и с придыханием прессует гражданское общество в…
СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, ПОВЛИЯЛО БЫ ПОЗИТИВНО НА ИМИДЖ СТРАНЫ
октября 03 2020
СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, ПОВЛИЯЛО БЫ ПОЗИТИВНО НА ИМИДЖ СТРАНЫ
ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?
сентября 28 2020
ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?

В мире

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября…
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН Т. М. ШАМБА

Новости Среда, 14 октября 2020 14:42
Оцените материал
(0 голосов)
СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН Т. М. ШАМБА

Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с кончиной видного абхазского и российского общественно-политического деятеля, доктора юридических наук, сопредседателя Российского конгресса народов Кавказа, почетного профессора АГУ, кавалера орденов «Ахьдз-Апша» I и II степеней Тараса Мироновича Шамба Распоряжением Президента Абхазии Аслана Бжания создана Государственную комиссия под председательством вице-президента Бадры Гунба.

В состав комиссии вошли:

Ахба И.М. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации;

Аламиа Г.Ш. – общественный деятель;

Боджгуа Б.Ф. – и.о. главы администрации Гудаутского района;

Гварамия А.А. – ректор Абхазского государственного университета;

Джапуа З.Д. – президент Академии наук Абхазии;

Джопуа Б.Ц. – первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Республики Абхазия;

Каджая З.Ф. – и.о. руководителя Администрации Президента Республики Абхазия;

Сангулия М.П. – вице-спикер Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия;

Сангулия Д.Р. – руководитель Аппарата Кабинета Министров Республики Абхазия;

Цугба В.М. – общественный деятель;

Чирикба В.А. – директор Центра стратегических исследований при Президенте Республики Абхазия;

Эшба Б.Ф. – глава Администрации г. Сухум;

Экзеков М.Х. – председатель Высшего Совета Всемирного Конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа.

 

Прочитано 9 раз Последнее изменение Среда, 14 октября 2020 14:49

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « 15 ОКТЯБРЯ В РЯДЕ РАЙОНОВ СТОЛИЦЫ БУДЕТ ПРЕКРАЩЕНА ПОДАЧА ВОДЫ АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ЕВРОСОЮЗА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.