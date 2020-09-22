СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН Т. М. ШАМБА

Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. В связи с кончиной видного абхазского и российского общественно-политического деятеля, доктора юридических наук, сопредседателя Российского конгресса народов Кавказа, почетного профессора АГУ, кавалера орденов «Ахьдз-Апша» I и II степеней Тараса Мироновича Шамба Распоряжением Президента Абхазии Аслана Бжания создана Государственную комиссия под председательством вице-президента Бадры Гунба.

В состав комиссии вошли:

Ахба И.М. – Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Абхазия в Российской Федерации;