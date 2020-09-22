АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ЕВРОСОЮЗА

«Добро пожаловать в Абхазию! Рад личному знакомству. Я рассчитываю на то, что итоги сегодняшней встречи принесут нам пользу в установлении мира и доверия между конфликтующими сторонами. Насколько я понимаю, основная ваша миссия состоит в этом. Мы не хотим усугубления ситуации, не хотим войны. Чужую землю мы ни у кого не отбираем и свою не отдадим. Мы строим и развиваем свое государство. На протяжении 12 лет пытаемся донести до мировой общественности на площадке Женевских дискуссий нашу позицию. Мы по-прежнему настаиваем на подписании Договора о неприменении силы, и надеемся, что Евросоюз

будет способствовать подписанию такого соглашения», – сказал Аслан Бжания.

Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар поблагодарил президента Абхазии за прием.

«Спасибо, что нашли время для встречи с нами. Я надеюсь на то, что нам удастся обсудить вопросы, в решении которых заинтересованы все стороны. Мы от имени Европейского союза заявляем о заинтересованности в стабильности в регионе, рассчитываем на предоставление нам возможности оказания дальнейшей помощи Абхазии», – сказал спецпредставитель ЕС.

В ходе встречи речь шла о предстоящих Женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье. Представители ЕС также озвучили намерение оказать помощь республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Делегацию ЕС сегодня также принял секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.

Об этом сообщает сайт главы государства.