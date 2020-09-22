АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ЕВРОСОЮЗА
Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял делегацию Евросоюза во главе со спецпредставителем ЕС по вопросам Южного Кавказа Тайво Клааром.
Во встрече участвовали министр иностранных дел Даур Кове, политический советник специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Бьёрн Кюне, политический советник офиса спецпредставителя ЕС Эммануэль Анкетиль и политический советник ОБСЕ Готтфрид Ханне.
«Добро пожаловать в Абхазию! Рад личному знакомству. Я рассчитываю на то, что итоги сегодняшней встречи принесут нам пользу в установлении мира и доверия между конфликтующими сторонами. Насколько я понимаю, основная ваша миссия состоит в этом. Мы не хотим усугубления ситуации, не хотим войны. Чужую землю мы ни у кого не отбираем и свою не отдадим. Мы строим и развиваем свое государство. На протяжении 12 лет пытаемся донести до мировой общественности на площадке Женевских дискуссий нашу позицию. Мы по-прежнему настаиваем на подписании Договора о неприменении силы, и надеемся, что Евросоюз
будет способствовать подписанию такого соглашения», – сказал Аслан Бжания.
Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар поблагодарил президента Абхазии за прием.
«Спасибо, что нашли время для встречи с нами. Я надеюсь на то, что нам удастся обсудить вопросы, в решении которых заинтересованы все стороны. Мы от имени Европейского союза заявляем о заинтересованности в стабильности в регионе, рассчитываем на предоставление нам возможности оказания дальнейшей помощи Абхазии», – сказал спецпредставитель ЕС.
В ходе встречи речь шла о предстоящих Женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье. Представители ЕС также озвучили намерение оказать помощь республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.
Делегацию ЕС сегодня также принял секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.
Об этом сообщает сайт главы государства.
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