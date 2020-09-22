 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ЭТО УЖЕ СМЕШНО!
октября 06 2020

ЭТО УЖЕ СМЕШНО!

Надежда Венедиктова: Отвечаю лично Наире Амалыиа, которая давно и с придыханием прессует гражданское общество в…
СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, ПОВЛИЯЛО БЫ ПОЗИТИВНО НА ИМИДЖ СТРАНЫ
октября 03 2020
СОЗДАНИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ВСТУПИВШИХ В КОНФЛИКТ С ЗАКОНОМ, ПОВЛИЯЛО БЫ ПОЗИТИВНО НА ИМИДЖ СТРАНЫ
ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?
сентября 28 2020
ДЛЯ КОГО АМНИСТИЯ?

В мире

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ
октября 10 2020

АРМЕНИЯ И АЗЕРБАЙДЖАН ДОГОВОРИЛИСЬ О ПРЕКРАЩЕНИИ ОГНЯ В НАГОРНОМ КАРАБАХЕ

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Армения и Азербайджан приняли заявление по итогам консультаций в Москве, стороны согласовали прекращение огня с 12:00 10 октября…
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
октября 01 2020
РАБОТОДАТЕЛЕЙ В МОСКВЕ ОБЯЗАЛИ С 5 ПО 28 ОКТЯБРЯ ПЕРЕВЕСТИ 30% СОТРУДНИКОВ НА УДАЛЕНКУ
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
сентября 30 2020
МОСКОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ОТПРАВЯТСЯ НА ДЛИННЫЕ КАНИКУЛЫ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Документы

РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020

РАСПОРЯЖЕНИЕ

"О внесении изменений в Распоряжение Президента Республики Абхазия от 30 июня 2020 года, № 250-рп…
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
июня 30 2020
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД
мая 12 2020
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О РАБОТЕ КОНТРОЛЬНОЙ ПАЛАТЫ РЕПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ЗА 2019 ГОД

Календарь событий

« Октябрь 2020 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ЕВРОСОЮЗА

Новости Среда, 14 октября 2020 14:52
Оцените материал
(0 голосов)
АСЛАН БЖАНИЯ ПРИНЯЛ ДЕЛЕГАЦИЮ ЕВРОСОЮЗА

Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Аслан Бжания принял  делегацию  Евросоюза во главе со спецпредставителем ЕС  по вопросам Южного Кавказа Тайво Клааром.

Во встрече участвовали министр иностранных дел Даур Кове, политический советник специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Бьёрн Кюне, политический советник  офиса спецпредставителя ЕС Эммануэль Анкетиль и политический советник ОБСЕ Готтфрид Ханне.

«Добро пожаловать в Абхазию! Рад личному знакомству. Я рассчитываю на то, что итоги сегодняшней встречи принесут нам пользу в установлении мира и доверия между конфликтующими сторонами. Насколько я понимаю, основная ваша миссия состоит в этом. Мы не хотим усугубления ситуации,   не хотим войны. Чужую землю мы ни у кого не отбираем и свою не отдадим. Мы строим и развиваем свое государство. На протяжении 12 лет  пытаемся донести до мировой общественности на площадке Женевских дискуссий нашу позицию. Мы по-прежнему настаиваем на подписании Договора о неприменении силы, и  надеемся, что Евросоюз
будет способствовать подписанию  такого соглашения», – сказал Аслан  Бжания.
Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар поблагодарил президента Абхазии за прием.

«Спасибо, что нашли время для встречи с нами. Я надеюсь на то, что нам удастся обсудить вопросы, в решении которых заинтересованы все стороны. Мы от имени Европейского союза заявляем о  заинтересованности в стабильности в регионе, рассчитываем на предоставление нам возможности оказания дальнейшей помощи Абхазии», – сказал спецпредставитель ЕС.

В ходе встречи речь шла о предстоящих  Женевских дискуссиях по стабильности и безопасности в Закавказье. Представители ЕС также озвучили намерение оказать помощь республике в борьбе с коронавирусной инфекцией. 

Делегацию ЕС сегодня также принял секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.

Об этом сообщает сайт главы государства.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Среда, 14 октября 2020 15:00

Последнее от

Другие материалы в этой категории: « СОЗДАНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХОРОН Т. М. ШАМБА В МИДЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЕС ПО ВОПРОСАМ ЮЖНОГО КАВКАЗА »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.