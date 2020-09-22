В МИДЕ ПРОШЛА ВСТРЕЧА СО СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ ЕС ПО ВОПРОСАМ ЮЖНОГО КАВКАЗА

Сухум. 14 октября 2020. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове принял специального представителя ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаара. На встрече также присутствовали политический советник специального представителя Европейского союза по вопросам Южного Кавказа Бьёрн Кюне, политический советник в офисе Специального представителя Европейского союза по вопросам Южного Кавказа Эммануэль Анкетиль, политический советник ОБСЕ Готтфрид Ханне.

Даур Кове рассказал об обстановке с коронавирусной инфекцией в Абхазии. Он подчеркнул, что на сегодняшний день ситуация достаточно сложная и ежедневно фиксируется рост заболевших.

Министр также отметил, что в этих непростых условиях государство делает все возможное, для того, чтобы предотвратить еще большее распространение инфекции в стране.

Специальный представитель ЕС по вопросам Южного Кавказа Тойво Клаар проинформировал министра о том, что на просьбу МИДа предоставить вакцины от сезонного гриппа, Евросоюз готов пролоббировать предоставление определенного количества вакцины в начале ноября текущего года.



В ходе встречи также обсуждалась повестка предстоящего раунда Женевских дискуссий, а также ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Об этом сообщает сайт МИД РА.