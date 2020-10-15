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Абхазия Информ

УБИЙЦА АРЕСТОВАН

Новости Суббота, 17 октября 2020 12:47
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УБИЙЦА АРЕСТОВАН

Сухум. 17 октября 2020. Абхазия-Информ. Серьезный общественный резонанс вызвало сообщение о жестоком убийстве пожилой женщины, которая была найдена 21 сентября в собственном доме по ул. Трапш в Сухуме со следами насильственной смерти.

Убийца нанес Раисе Оганян множественные повреждения в область лица и тела. Двойной перелом нижней челюсти, перелом шейного позвонка, множественные переломы ребер и острая кровопотеря. 80-летная женщина умирала мучительной смертью. Люди терялись в догадках, кто мог пойти на это жестокое преступление – маньяк, садист или сошедший с ума случайный прохожий.

МВД незамедлительно приступило к установлению круга лиц, причастных к этому преступлению, и сбору улик. Все проводимые оперативные мероприятия в итоге привели к раскрытию данного преступления – установлена личность подозреваемого и в результате спланированной операции произведено задержание последнего.

Сотрудники управления уголовного розыска МВД Абхазии совместно с оперативным составом подразделений столичного управления внутренних дел провели оперативные мероприятия, в результате которых задержан 15 октября по подозрению в совершении убийства гражданки Оганян Р. И. 1940 г.р. житель села Ачадара Сухумского района Джопуа Хаджарат Русланович 1984 г.р.

В ходе опроса он дал признательные показания в совершении данного преступления. Уже 16 числа на следственном эксперименте Хаджарат Джопуа показал, как именно совершал зверское убийство.

С непроницаемым лицом он рассказал о последних минутах жизни 80-летней женщины, с которой был ранее знаком. По оперативным данным, Раиса Оганян нанимала мужчину для работ в саду, и Джопуа в доме бывал множество раз.

Что стало мотивом совершения столь жестокого убийства, еще предстоит выяснить. Хаджарат Джопуа задержан и водворен в ИВС. В отношении последнего прокуратурой г. Сухум возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 99 УК РА – т.е. умышленное убийство.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.

Об этом сообщает сайт МВД РА.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 17 октября 2020 12:52

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