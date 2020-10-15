ДИАГНОЗ COVID-19 ПОДТВЕРЖДЕН У 124 ГРАЖДАН
Сухум. 17 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан.
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 403 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 124 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находится 156 человек, из них 125 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 15 человек, средней степени тяжести 21, выписано 12 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2796 человек. Выздоровели 1187 человек.
В Гудаутский госпиталь за сутки было доставлено 13 человек.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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