ПАРТИЯ «АЙНАР»: СЕЙЧАС НЕ ВРЕМЯ ВЫЯСНЯТЬ ОТНОШЕНИЯ И ИСКАТЬ ВИНОВНЫХ, СЕЙЧАС НУЖНО БЫТЬ ВМЕСТЕ

«Наша страна переживает сложный период за последние несколько лет, вызванный эпидемией коронавируса. На фоне и без того неблагоприятной социально-экономической ситуации, а также кризиса государственных и общественных институтов, эпидемиологические проблемы до крайности усугубили внутренние проблемы государства и создали реальную угрозы жизни и здоровью наших граждан.

Сухум. 17 октября 2020. Абхазия-Информ. Политическая партия «Айнар» призывает все политические партии движения, государственную власть объединиться во имя жизни и здоровья народа Абхазии в сложных условиях пандемии. Об этом говорится в заявлении партии «Айнар», вывешенной сегодня на странице в соцсети Instagram.

В это не простое время мы считаем важным показать обществу пример взаимоуважения и терпимости, взаимной поддержки и понимания. Нужно вспомнить, что мы, независимо от политических взглядов и предпочтений, мы единый и неделимый народ, , что что жизнь каждого для нас бесценна. И в минуты опасности мы можем сплотиться забыв политические противоречия», - говорится в заявлении партии.

В связи с этим политическая партия «Айнар» обращается к политическим партиям Абхазии, общественным движения , ветеранским организациям, а также к органам государственной власти забыть разногласия и вместе искать наиболее оптимальные пути выхода сложившейся в стране.

Авторы заявления подчёркивают, что для политических сил Абхазии самым важным приоритетом является жизнь и здоровье народа, его безопасность и благополучие, и ради этого они готовы объединить усилия и вместе с органами государственной власти страны помочь нашему обществу преодолеть с минимальными потерями этот сложный этап его истории.

Партия «Айнар» считает,что «сейчас не время выяснять отношения и искать виновных, сейчас нужно быть вместе».