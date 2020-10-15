МОБИЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ ЮВО И СПЕЦИАЛИСТЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ РХБЗ МИНОБОРОНЫ РОССИИ ПРИБЫЛИ В АБХАЗИЮ

В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Сухум. 19 октября 2020. Абхазия-Информ. Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марш своим ходом на штатной технике из города Будённовска (Ставропольский край) в Республику Абхазия, преодолев расстояние около 800 километров.

Мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест будет в кратчайшие сроки развернут в г. Сухум, где военные медики приступят к приему и оказанию медицинской помощи населению Республики Абхазия.

Безопасность дорожного движения колоны обеспечивали экипажи военной автоинспекции Южного военного округа.

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Военнослужащие сводного отряда РХБЗ армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ) прибыли в Республику Абхазия для оказания помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции

Колонна из 11 специальных автомобилей РХБ защиты ЧФ, в составе которой авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем совершила марш с Крымского полуострова в Республику Абхазия. Колонна за время движения преодолела более 800 километров.

В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих подразделения РХБЗ ЧФ.

Перед началом движения личный состав провёл технический осмотр техники, медицинского оборудования и средств защиты, все военнослужащие обследованы.

В кратчайшие сроки подразделения РХБЗ ЧФ развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Затем совместно с медицинскими специалистами Республики Абхазия оценят объем предстоящих работ и приступят к выполнению дезинфекционных мероприятий.Ранее в апреле этого года сводный отряд РХБЗ ЧФ уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Республики Абхазия.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.