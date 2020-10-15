«Личный состав мобильного многопрофильного госпиталя готовится к приему больных. Сегодня госпиталь будет полностью развернут и готов к приему больных с коронавирусной инфекцией. Для этого госпиталь полностью оснащен современным оборудованием и лекарственными препаратами. Личный состав обучен. Военнослужащие госпиталя принимали участие в оказании медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией в Республике Дагестан

Сухум. 19 октября 2020. Апсныпресс. Военнослужащие Южного военного округа приступили к развертыванию мобильного многопрофильного госпиталя в Сухуме для приема пациентов, зараженных коронавирусной инфекцие, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих. Помимо развернутых палаток, нам предоставили возможность разместить личный состав мобильного госпиталя и больных в стационарных помещениях. Все больные с коронавирусной инфекцией, которые будут получать лечение, разместятся в корпусах в стационарных условиях. Для этого Администрация и Министерство здравоохранения Республики Абхазия предоставило нам эту возможность, а также взаимодействие на высшем уровне.

В свою очередь, палатки разворачиваются с целью комфортного выполнения задач медицинского персонала мобильного многопрофильного госпиталя в «красной зоне». В палатках будут развернуты приемное отделение, лаборатория и рентген-кабинет. Мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест. При необходимости есть возможность оборудовать еще 50 койко-мест», - заявил журналистам в Сухуме начальник мобильного многопрофильного госпиталя майор медицинской службы Абдул Магомедов.

С 17 по 18 октября с.г. военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя одного из соединений Южного военного округа (ЮВО) совершили марш своим ходом на штатной технике из города Будённовска (Ставропольский край) в Республику Абхазия, преодолев расстояние около 800 километров. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивали экипажи военной автоинспекции Южного военного округа.

Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.