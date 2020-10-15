ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ТРЕМ ТЫСЯЧАМ

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 176 человек, из них 140 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 23 человека, средней степени тяжести 43, выписано 10 пациентов.

За прошедшие двое суток тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 372 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 107 из них.

Сухум. 19 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса продолжает информировать граждан. Ситуация на 19 октября следующая.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2903 человека. Выздоровели 1197 человек.



В Гудаутский госпиталь за два дня доставлен 31 человек.



17 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент с коронавирусной инфекцией 1957 года рождения, поступивший в реанимационное отделение 15 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина умер от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.



В Сухумской инфекционной больнице 30 пациентов с Covid-19, в Гагрской ЦРБ 14 пациентов, у двоих из них диагноз Covid-19 подтвержден, в Очамчырской больнице 27 пациентов, у 18 из них подтвержден диагноз коронавирус.



Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.