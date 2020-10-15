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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ МЕРСЕДЕС С КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Новости Понедельник, 19 октября 2020 18:10
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РОССИЙСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ЗАДЕРЖАЛИ МЕРСЕДЕС С КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

Сухум. 19 октября 2020. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни в ходе таможенного и пограничного контроля был задержан автомобиль марки Мерседес-Бенц S450, следующий из Абхазии в Россию. По результатам таможенного осмотра транспортного средства с использованием МИДК были выявлены неоднородные зоны, не относящиеся к конструкции транспортного средства, в которых могли находиться товары, перемещаемые с нарушением таможенного законодательства.

В ходе таможенного досмотра при вскрытии задних пассажирских сидений были обнаружены два технологических отверстия (люка) бензобака, предназначенных для установки бензонасоса, который фактически отсутствовал. В двух полостях бензобака была спрятана табачная продукция «HT Superslims» и «NZ GOLDCOMPACT» с абхазскими акцизными марками.

Еще один тайник был оборудован за обшивкой, разделяющей багажное отделение и салон автомобиля. Здесь были спрятаны еще 24 блока сигарет  «HTSuperslims».

Общее количество изъятых сигарет составило 864 пачки, 17 280 штук.

Водитель Мерседеса, жительница г. Сочи, пояснила, что перемещаемые ею товары она приобрела в Республике Абхазия в коммерческих целях, для перепродажи в г. Сочи. Зная об ограничениях при перемещении табачной продукции через таможенную границу, она спрятала блоки с сигаретами в тайниках автомобиля.

Незаконный товар и автомобиль изъяты, образцы табачной продукции направлены на экспертизу. По данному факту возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП России.

Об этом сообщает пресс-служба Сочинской таможни.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 19 октября 2020 18:12

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