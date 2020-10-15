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Абхазия Информ

БЕСЛАН ЭШБА: РЕМОНТ КОММУНИКАЦИЙ – ЭТО НЕ ЧЬИ-ТО КАПРИЗЫ, А РАБОТЫ ВО БЛАГО ГОРОДА

Новости Понедельник, 19 октября 2020 18:29
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БЕСЛАН ЭШБА: РЕМОНТ КОММУНИКАЦИЙ – ЭТО НЕ ЧЬИ-ТО КАПРИЗЫ, А РАБОТЫ ВО БЛАГО ГОРОДА

Сухум. 19 октября 2020. Абхазия-Информ. Глава Администрации города Сухум Беслан Эшба прокомментировал ситуацию с ремонтом коммуникационных сетей в столице.

Он отметил, что работы производятся в рамках Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 гг. и им не могут мешать ограничительные меры, введенные в связи с ситуацией с коронавирусом.   Мэр отметил, что улица Джонуа была одной из самых проблемных улиц города. «Есть определенные неудобства для жителей, но когда производится ремонт, какой-то промежуток времени придется всем вместе потерпеть. Ограничительные меры не мешают проведению масштабных работ. Ремонт коммуникаций – это не чьи-то капризы, а работы во благо наших жителей, во благо города», – сказал Беслан Эшба.

Глава Администрации Сухума напомнил, что Инвестиционная программа работает самостоятельно, ее проведение не может откладываться.

«Российские финансовые средства приходят вовремя, есть сроки выполнения работ, и т.д. Для того, чтобы остановить работу Инвестпрограммы, нужны очень веские основания. А их нет. Ограничительные меры не мешают проведению масштабных работ», – пояснил Беслан Эшба.

Мэр Сухума отметил, что помимо мероприятий, которые проходят по Инвестпрограмме, силами города производятся определенные ремонтные работы. В день в городе бывает три-четыре, иногда до пяти аварий коммуникационных сетей. Работники коммунальных служб выбирают максимально безболезненное время для запланированных работ и занимаются ремонтом ночью, чтобы не отключать воду днём, а если аварии происходят днем – вынуждены отключить весь город от водоснабжения, иначе устранение возникшей проблемы невозможно.

«Одна из самых главных проблем в городе – у нас нет перекрестного отключения водоснабжения, т.е., мы не можем отключить какой-то район или несколько улиц отдельно. Поэтому, если даже произошла какая-то небольшая авария, и без остановки воды ее не локализовать, приходится отключать весь город. К сожалению, в то время, когда прокладывали коммуникации, – а это 50-е годы и еще ранее, зональное отключение не было предусмотрено. Сейчас на тех участках, где проводится ремонт, оно будет предусмотрено. Тогда, чтобы отремонтировать определенный участок, не нужно будет отключать от водоснабжения весь город», – отметил мэр.

В соответствии с Инвестпрограммой, на трех улицах Сухума – Джонуа, Гулиа и Абазинская должны быть заменены все коммуникационные сети – водопровод, канализация, ливневые стоки, а затем запланировано сплошное асфальтирование этих улиц.

По мере продвижения работ, жители и гости столицы будут испытывать определенные неудобства, но это временные меры, которые необходимы для капитального ремонта сетей.

«Конечно, есть определенные неудобства для жителей, но всегда, когда производится ремонт, какой-то промежуток времени придется всем вместе потерпеть. Никто не оставит территорию в этой пыли, в этой грязи – и подрядные организации, и мы, как город, внимательно следим за тем, чтобы после работ оставляли порядок и чистоту. Мы наблюдаем некоторые высказывания в соцсетях, или фейковые издания что-то комментируют – читаешь и удивляешься, почему люди дают такой подтекст, что чуть ли не пир во время чумы. Есть программы, которые были запланированы, на которые выделены деньги. Есть возможности и ресурсы для того, чтобы они были реализованы. Все это делается во благо наших жителей, во блага города. Это не чьи-то капризы. Сейчас выполняются взятые на себя обязательства по межгосударственным мероприятиям. В итоге мы получим отремонтированные и беспроблемные улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская», – подчеркнул Беслан Эшба.

Об этом сообщает сайт столицы.

Прочитано 0 раз Последнее изменение Понедельник, 19 октября 2020 18:32

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