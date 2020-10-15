В СУХУМЕ ПРОВОДИТСЯ ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

В соответствии с законом «О рекламе», для распространения наружной рекламы необходимо подать заявку в отдел и получить разрешение. Кроме того, при использовании имущества г. Сухум для рекламных целей, необходимо заключить договор с муниципальным предприятием, в чьем ведении находится данное имущество.

Сухум. 19 октября 2020. Абхазия-Информ. Отделом по организации мероприятий и рекламы Администрации г. Сухум проводится работа по контролю за соблюдением закона Республики Абхазия «О рекламе».

Сотрудники отдела по организации мероприятий и рекламы провели демонтаж наружной рекламы, установленной без разрешения Администрации Сухума по ул. Эшба, ул. Ардзинба и ул. Лакоба. На каждую снятую конструкцию составлен акт о демонтаже.

Владельцы наружной рекламы, не соблюдающие требований законодательства, смогут забрать свои конструкции после уплаты расходов, связанных с демонтажем.

Контроль за соблюдением законодательства о рекламе будет проводиться систематически, в т. ч., в соответствии с законом РА «О государственном языке Республики Абхазия», сообщает отдел по организации мероприятий и рекламы Администрации г. Сухум.

Об этом сообщает сайт столицы.