В СУХУМЕ ПРОВОДИТСЯ ДЕМОНТАЖ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ, УСТАНОВЛЕННОЙ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
Сухум. 19 октября 2020. Абхазия-Информ. Отделом по организации мероприятий и рекламы Администрации г. Сухум проводится работа по контролю за соблюдением закона Республики Абхазия «О рекламе».
В соответствии с законом «О рекламе», для распространения наружной рекламы необходимо подать заявку в отдел и получить разрешение. Кроме того, при использовании имущества г. Сухум для рекламных целей, необходимо заключить договор с муниципальным предприятием, в чьем ведении находится данное имущество.
Сотрудники отдела по организации мероприятий и рекламы провели демонтаж наружной рекламы, установленной без разрешения Администрации Сухума по ул. Эшба, ул. Ардзинба и ул. Лакоба. На каждую снятую конструкцию составлен акт о демонтаже.
Владельцы наружной рекламы, не соблюдающие требований законодательства, смогут забрать свои конструкции после уплаты расходов, связанных с демонтажем.
Контроль за соблюдением законодательства о рекламе будет проводиться систематически, в т. ч., в соответствии с законом РА «О государственном языке Республики Абхазия», сообщает отдел по организации мероприятий и рекламы Администрации г. Сухум.
Об этом сообщает сайт столицы.
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