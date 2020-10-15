АСТАМУР ГУНИЯ НАЗНАЧЕН И. О. ГЛАВВРАЧА ИНФЕКЦИОННОЙ БОЛЬНИЦЫ СУХУМА
Сухум. 20 октября 2020. Абхазия-Информ. Астамур Гуния назначен исполняющим обязанности главного врача Инфекционной больницы.
Такое распоряжение подписала начальник управления здравоохранения Администрации г. Сухум Ирма Воуба.
Астамур Гуния заменил на посту главврача Мадину Бутба, которая не может исполнять обязанности по состоянию здоровья.
С 13 октября Сухумская Инфекционная больница приняла первых зараженных коронавирусом.
На данный момент в больнице на лечении находится 30 больных COVID-19.
19 октября двое пациентов были выписаны долечиваться домой.
По словам Ирмы Воуба, лекарственные препараты в больнице есть, необходимые манипуляции выполняются.
Об этом сообщает сайт Администрации столицы.
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