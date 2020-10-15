ПРИГОВОР ОБВИНЯЕМЫМ В РАЗБОЙНОМ НАПАДЕНИИ НА СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ БОЛЬНИЦЫ ТКУАРЧАЛА ОБЖАЛОВАН В КАССАЦИОННОМ ПОРЯДКЕ

Сухум. 20 октября 2020. Абхазия-Информ. Судебным управлением Генеральной прокуратуры РА в кассационную коллегию по уголовным делам Верховного суда РА внесено кассационное представление на приговор Ткуарчалского районного суда от 3 сентября 2020 года, в отношении Миквабия Р.Б., Миквабия А.Б., Сар-оглы А.Р, и Гогуа М.С. которые обвинялись органом предварительного расследования в совершении разбойного нападения на сотрудников центральной больницы г. Ткуарчал перевозивших денежные средства для выдачи заработной платы сотрудникам Ткуарчалской больницы в декабре 2018 года.

Согласно текста приговора:

Миквабия Рамин Багратович признан виновным и осужден за совершение преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 159, (разбой, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере) ч.2 ст. 217, (незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия, группой лиц) ч.1 ст. 217 (незаконное хранение, перевозка огнестрельного оружия) УК РА и приговорен к 5 годам лишении свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с конфискацией имущества;

Миквабия Аслан Беноевич признан виновным и осужден за совершение преступлений предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 217, ч.1 ст. 217, ч.1 ст. 223 (незаконное хранение наркотических средств, без цели сбыта) УК РА к 12 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с конфискацией имущества;

Гогуа Мизан Северьянович осужден за совершение преступлений предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 159, ч.2 ст. 217, ч.1 ст. 217 УК РА к 12 годам лишении свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, с конфискацией имущества, при этом назначенное наказание было судом отсрочено до выздоровления и последний освобожден из под стражи в зале суда;

Сар-Оглы Айнар Рустемович осужден за совершение преступления предусмотренного ч.1 ст. 217 УК РА к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, при этом оправдан по п. «б» ч.4 ст. 159 УК РА ввиду непричастности.

Органом предварительного расследования Миквабия Р.Б., Миквабия А.Б., Гогуа М.С. и Сар- Оглы А.Р. обвинялись в том, что 09.12.2018 года, в ходе встречи Миквабия Рамин Багратович, Гогуа Мизаном Северьяновичем и Миквабия Асланом Беноевичем в селе Араду Очамчырского района, в ходе беседы, вступили в предварительный сговор, руководствуясь мотивом незаконного личного корыстного обогащения, решили реализовать совместные преступные намерения, направленные на совершение нападения на инкассацию заработной платы медицинских работников Ткуарчалской ЦРБ в размере от одного до полутора миллионов рублей.

Для реализации вышеизложенных совместных преступных целей Миквабия Р.Б., с Гогуа М.С. и Миквабия А.Б. Сар- Оглы А.Р. был разработан совместный и поэтапный план совершения преступления с четким распределением преступных ролей между соучастниками.

Так 12.12.2018 года, примерно в 10 часов 15 минут, Миквабия Р.Б. Миквабия А.Б., Гогуа М.С. и Сар-Оглы А.Р. в составе группы лиц, вооруженные огнестрельным автоматическим оружием, по предварительному сговору, на используемой ими автомашине марки ВАЗ, перегородив въезд специальной автомашине скорой помощи, под управлением Харчилава Д.А. и пассажирами – главным бухгалтером ЦРБ г. Ткуарчал - Аргун Е.Д, бухгалтером - Тания И.Н., перевозившие денежные средства из Ткуарчалского филиала Сберегательного банка РА, под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, завладели полиэтиленовым пакетом черного цвета, в котором находились денежные средства, в размере 1 миллиона 383 тысяч 690 рублей после чего скрылись с места совершения преступления на указанной выше автомашине ВАЗ-2107.

Основанием обжалования судебного решения со стороны прокуратуры явилось несправедливость приговора – в отношении Миквабия Р.Б. судом назначено наказание ниже установленного законом предела наказания в виде 5 лет; необоснованное оправдание Сар-оглы А.Р. по разбойному нападению; применение отсрочки исполнения приговора в отношении Гогуа М.С.;, а также многочисленные существенные нарушения уголовного процессуального закона, допущенные судом при рассмотрении дела по существу.

Названные в данном сообщении лица считаются невиновными до вступления в законную силу обвинительного приговора.

Об этом сообщает сайт Генпрокуратуры РА.