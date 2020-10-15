СОЗДАНА КОМИССИЯ ПО РЕФОРМЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ АБХАЗИИ
Сухум. 20 октября 2020. Абхазия-Инфором. По инициативе секретаря Общественной палаты РА Гули Кичба создана экспертная Комиссия по реформе энергетической системы Абхазии.
В ее работе примут участие члены Общественной палаты РА, эксперты энергетической отрасли, а также сотрудники РУП «Черноморэнерго».
По словам Кичба, основным направлением работы станет разработка «Концепции реформы энергетической системы Республики Абхазия», которая затем будет передана депутатам Парламента.
Кичба сообщила, что в ИнгурГЭС планируется ремонт, будут восстанавливать деривационные тоннели.
«Единственный вариант запитать республику на время ремонта – это Россия. Наш стратегический партнер в очередной раз пойдет нам на встречу. Ранее, когда у нас возникали сложности с электричеством, Россия всегда помогала. Но нас могут ждать более серьезные проблемы в будущем. Мы можем вообще остаться без света, учитывая прогнозы. Нам нужен партнер, так как сами мы не справимся. Это Грузия, либо Россия. Наше отношение к Грузии всем известно. Конечно, Россия - наш надежный партнер и союзник. Поэтому мы надеемся на поддержку РФ», - сказала Кичба.
«Нам надо продумать все варианты. Безусловно, энергетика должна быть абхазской. Эксперты говорят, что один вариант – создание собственной генерации на базе малых ГЭС. Но на это нужны финансы, и самостоятельно мы не сможем это сделать. Когда-то при участии российского капитала и менеджеров были созданы компании сотовой связи Абхазии. Они успешно работают. Поэтому, по мнению экспертов, еще один вариант - при контрольном пакете Абхазии можно проработать создание совместного предприятия с РФ по энергосетям. С Грузией такие вещи делать мы не можем. Российские партнеры всегда помогали нам в создании эффективных механизмов управления. Нашему молодому государству нужна поддержка мощного надежного партнера. Кстати, СухумГЭС еще один пример успешного сотрудничества с российскими инвесторами. Но все это нужно прорабатывать на экспертом уровне и открыто обсуждать с обществом, затем уже принимать какие-то решения», - подчеркнула Кичба.
Секретарь ОП заявила, что по итогам работы депутатам Народного собрания будет предложено провести открытые слушания по Концепции реформы энергетики.
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