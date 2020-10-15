ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА АБХАЗИИ ПРИСОЕДИНЯЮТ СВОЙ ГОЛОС К ЗВУЧАЩИМ В МИРЕ ТРЕБОВАНИЯМ О ПРИЗНАНИИ НЕЗАВИСИМОСТИ КАРАБАХА

Весь мир c тревогой и обеспокоенностью следит за поступающими из зоны Карабахского конфликта гнетущими новостями о гибели военных и мирных жителей. Большинство погибших солдат – молодые люди, которым едва исполнилось 20 лет.

Происходящая в наши дни трагедия армянских и азербайджанских семей, теряющих самых дорогих людей в войне, заставляет вернуться на 30 лет назад, когда уходила в прошлое громадная советская империя. Очевидно, что и карабахский, и грузино-югоосетинский, и грузино-абхазский конфликты стали результатом незавершившегося процесса распада Советского Союза. Однако, несмотря на крушение СССР, до сих пор продолжает действовать ранжирование бывших советских народов: одни заслуживают свободу и независимость, а другие – нет, даже если они стали жертвой агрессии.

К сожалению, именно такой подход, фактически ограниченный рамками большевистской автономизации, доминирует в международном посредничестве. Ведущие страны мира формально взялись за решение конфликтов, вселив надежду в страдающих по разные стороны людей, однако, на самом деле, они способствуют заморозке конфликтов, поскольку после кровопролитных войн восстановить «территориальную целостность» в бывших сталинских границах невозможно. Путь к разрешению конфликта через признание права на самоопределение на Южном Кавказе отвергается, несмотря на существующие в мире прецеденты, например, Косово. Проявляемое в этом отношении упорство фактически останавливает поиск рационального, основанного на современных реалиях пути к долгосрочному миру и сотрудничеству во всем регионе.

Выдающийся правозащитник современности Андрей Сахаров в свое время предупреждал о пагубности сохранения «малых империй» и призывал предоставить всем советским республикам, независимо от политического статуса, равные политические права для самостоятельного решения своей судьбы. В результате игнорирования сахаровского конструктивного и справедливого подхода, народы, пережившие войну и понесшие огромные жертвы, часто остаются в изоляции и исключаются из переговорного процесса.

При этом, жертвами фетиша «территориальной целостности» становятся все люди, вне зависимости от того, по какую сторону конфликта они проживают, поскольку отрицание новых реалий препятствует свободному развитию не только непризнанных и частично признанных республик, но и стран с широким международным признанием.

Сегодня мы видим, с какой силой вновь вспыхнула война в Карабахе, и как быстро происходит интернационализация военных действий, втягивание в конфликт новых региональных игроков, что чревато расширением зоны бедствия далеко за пределы локального конфликта.

В этих условиях все средства международного влияния должны быть направлены на немедленное прекращение боевых действий. У международного сообщества есть средства и механизмы для стимулирования продуктивного мирного процесса, прежде всего экономические и политические санкции, которые часто и широко используются в менее критических ситуациях.

Во имя спасения и армян, и азербайджанцев, гибнущих в этой бесконечной войне, необходимо незамедлительно начать переговоры, в которых обязательно должен участвовать Карабах. Без диалога конфликтующих сторон переговоры становятся неполноценными и бесперспективными, неспособными привести к взаимопониманию и миру.

Недопустимо, чтобы одна из сторон конфликта была лишена права голоса. Поэтому все чаще и чаще во всем мире стали звучать требования о признании независимости Карабаха. Мы присоединяем свой голос к этим требованиям! При этом, мы понимаем, что вслед за признанием должно последовать обсуждение многих накопившихся спорных вопросов в рамках переговорного процесса, который должен быть поддержан всем миром и продолжаться до достижения взаимоприемлемого решения.

Все, кто вовлечен в процессы урегулирования конфликтов на Южном Кавказе, должны осознать свою ответственность за искусственное поддержание фантомов советского Закавказья, требующих все новых и новых жертв.

Ради жизней, которые еще можно спасти, мы обращаемся ко всем странам и организациям, от которых сегодня зависит судьба народов Южного Кавказа с призывом – не препятствовать естественному ходу истории во имя обновления, развития и мира на Кавказе!

Батал Кобахия

Арда Инал-Ипа

Лиана Кварчелия

Диана Керселян

Надежда Венедиктова

Нателла Акаба

Саид Гезердава

Асида Ломия

Алхас Тхагушев

Инал Хашиг

Мариетта Топчьян

Елена Кобахия

Белла Турцева

Елена Кувичко

Азамат Багателия