РОССИЙСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В СУХУМЕ ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ
Сухум. 20 октября 2020. Абхазия-Информ. Российский мобильный многопрофильный госпиталь, который базируется в тургостинице «Айтар» в Сухуме, сегодня принял первых пациентов в количестве пяти человек.
«Госпиталь только начал работу, его пока не будут перегружать. Больные коронавирусной инфекцией поступают сюда исключительно из медучреждений, в которых не хватает койко-мест или нет возможности лечения тяжело больных. Сейчас привезли двоих пациентов из инфекционной больницы Сухума. Госпитализацию больных в госпиталь, главврачи будут согласовывать со скорой помощью», – сообщил замминистра здравоохранения Алхас Конджария.
На базе мобильного госпиталя, ответы на ПЦР- тесты пациент получает через один день. Он оснащен 12 аппаратами ИВЛ и рентгеном.
Госпиталь рассчитан на 100 коек, но в случае необходимости число коек можно увеличить еще на 50.
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