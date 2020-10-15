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Абхазия Информ

РОССИЙСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В СУХУМЕ ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ

Новости Вторник, 20 октября 2020 21:21
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РОССИЙСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В СУХУМЕ ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ

Сухум. 20 октября 2020. Абхазия-Информ. Российский мобильный многопрофильный госпиталь, который базируется в тургостинице «Айтар» в Сухуме, сегодня принял первых пациентов в количестве пяти человек.

«Госпиталь только начал работу, его пока не будут перегружать. Больные коронавирусной инфекцией поступают сюда исключительно из медучреждений, в которых не хватает койко-мест или нет возможности лечения тяжело больных. Сейчас привезли двоих пациентов из инфекционной больницы Сухума. Госпитализацию больных в госпиталь, главврачи будут согласовывать со скорой помощью», – сообщил замминистра здравоохранения Алхас Конджария.

По его словам, в госпитале могут быть размещены также те, у кого не подтвержден тест на COVID-19, но клиническая картина крайне схожая с этой инфекцией, так как на месте могут проводит ПЦР-диагностику.  

На базе мобильного госпиталя, ответы на ПЦР- тесты пациент получает через один день. Он оснащен 12 аппаратами ИВЛ и рентгеном. 

Госпиталь рассчитан на 100 коек, но в случае необходимости число коек можно увеличить еще на 50.

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