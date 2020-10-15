РОССИЙСКИЙ МОБИЛЬНЫЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В СУХУМЕ ПРИНЯЛ ПЕРВЫХ ПАЦИЕНТОВ

Сухум. 20 октября 2020. Абхазия-Информ. Российский мобильный многопрофильный госпиталь, который базируется в тургостинице «Айтар» в Сухуме, сегодня принял первых пациентов в количестве пяти человек.

«Госпиталь только начал работу, его пока не будут перегружать. Больные коронавирусной инфекцией поступают сюда исключительно из медучреждений, в которых не хватает койко-мест или нет возможности лечения тяжело больных. Сейчас привезли двоих пациентов из инфекционной больницы Сухума. Госпитализацию больных в госпиталь, главврачи будут согласовывать со скорой помощью», – сообщил замминистра здравоохранения Алхас Конджария.