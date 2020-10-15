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Абхазия Информ

ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 3036 ЧЕЛОВЕК

Новости Среда, 21 октября 2020 10:42
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ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 3036 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает. За прошедшие сутки тестирование проведено у 403 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, у 119 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 39 пациентов средней степени тяжести. Выписано 33 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3036 человек. Выздоровели 1267 человек. 31 летальный случай. В Гудаутский госпиталь было доставлено 13 человек.

19 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1942 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 10 октября с коронавирусной инфекцией, и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина умер.

4 октября в Гудаутскую больницу был доставлен ковид положительный пациент 78 лет, с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер 20 октября.

13 октября в Гудаутскую ЦРБ был доставлен мужчина 88 лет, с диагнозом Covid-19. Пациент получал все необходимое лечение, но несмотря на это, скончался ночью 19 октября. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Среда, 21 октября 2020 12:11

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