ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 3036 ЧЕЛОВЕК

Сухум. 21 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает. За прошедшие сутки тестирование проведено у 403 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, у 119 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 39 пациентов средней степени тяжести. Выписано 33 пациента.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3036 человек. Выздоровели 1267 человек. 31 летальный случай. В Гудаутский госпиталь было доставлено 13 человек.