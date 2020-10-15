ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВЫЯВЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ В АБХАЗИИ 3036 ЧЕЛОВЕК
Сухум. 21 октября 2020. Абхазия-Информ. Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщает. За прошедшие сутки тестирование проведено у 403 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 133 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, у 119 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 31 человек, состояние здоровья 39 пациентов средней степени тяжести. Выписано 33 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3036 человек. Выздоровели 1267 человек. 31 летальный случай. В Гудаутский госпиталь было доставлено 13 человек.
19 октября в Гудаутском госпитале скончался пациент 1942 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 10 октября с коронавирусной инфекцией, и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, мужчина умер.
4 октября в Гудаутскую больницу был доставлен ковид положительный пациент 78 лет, с двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер 20 октября.
13 октября в Гудаутскую ЦРБ был доставлен мужчина 88 лет, с диагнозом Covid-19. Пациент получал все необходимое лечение, но несмотря на это, скончался ночью 19 октября. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает граждан Абхазии соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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